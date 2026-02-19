“Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per l’operazione condotta questa mattina in provincia di Brindisi. Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti resta una priorità per la tutela della salute pubblica e per la sicurezza delle nostre comunità. L’impegno quotidiano delle forze dell’ordine, in costante collaborazione con la magistratura, rappresenta un presidio imprescindibile di legalità per il territorio e di tutela per i cittadini”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli con riferimento agli arresti di questa mattina in provincia di Brindisi nell’ambito di un’operazione antidroga.