“I “BRICS” e la sfida del mondo multipolare” è il tema della conferenza che si terrà mercoledì 10 aprile a Brindisi, presso il Mediaporto di Viale Commenda, un evento promosso dall’associazione “Verità é Libertà”, particolarmente attiva sul territorio della provincia, ed “Identità Europea”, sodalizio internazionale che riunisce esponenti del mondo della cultura e della ricerca giuridico-politica, nonché economica europea.

E sarà proprio l’aspetto delle relazioni internazionali, sia dal punto di vista geopolitico che del quadro economico e sociale, quello che verrà tratteggiato da Matteo Fulgenzi, quale relatore dell’incontro, ricercatore universitario con nutrita esperienza accademica nazionale ed extra-europea.

Ed infatti, nel corso della serata si cercherà di chiarire il quadro relativo che emerge dalle fonti ufficiali del forum intergovernativo che, ad oggi, riunisce Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti tracciando la prospettiva dei BRICS in riferimento ai temi nodali del diritto internazionale, ed evidenziando altresì la stretta correlazione tra la visione giuridica perorata da tale gruppo di Stati e la concezione “multipolare” delle relazioni internazionali sottesa all’azione coordinata dei suoi “Membri”.

Un tema di stretta attualità e gravido di conseguenze, alla luce dei conflitti non solo evidenti dal punto di vista militare, ma anche di quelli sottesi alle guerre commerciali che evidenziano sempre più la fine dell’era unipolare.

L’appuntamento è fissato per le ore 18,00, e dopo l’intervento del Dott. Fulgenzi, sarà il pubblico presente a porre quesiti e richieste di approfondimento delle questioni trattate.