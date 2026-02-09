Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta nelle prime ore di oggi in Via Egnazia, a Brindisi, per l’incendio di un’autovettura.
L’azione tempestiva dei soccorritori ha consentito di spegnere rapidamente le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio alle auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.
Contestualmente è stata messa in sicurezza l’intera area interessata.
Non si segnalano persone ferite. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento
Brindisi, incendio auto in Via Egnazia: intervento dei Vigili del Fuoco
