February 10, 2026
Feb 10, 2026    Posted by    news

Oggi la Polizia di Stato ha commemorato Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile, proclamato dalla Chiesa “Servo di Dio” e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato migliaia di ebrei dal genocidio nazista.
A Brindisi, all’interno della Questura, si è svolta una sobria cerimonia alla presenza di don Claudio Macchitella, del Prefetto Guido Aprea e del Questore Aurelio Montaruli. Un momento di raccoglimento e memoria dedicato a un uomo che scelse di salvare vite umane, pagando quella scelta con la perdita della libertà e con la propria vita.
Il ricordo di Palatucci attraversa il tempo e continua a parlare al presente. La sua storia richiama il senso più alto del servizio allo Stato: la fedeltà alla legge che si coniuga con il rispetto profondo per la dignità della persona.
Un esempio che resta vivo e che continua a ispirare chi crede nei valori della legalità, della giustizia e della solidarietà.

Comments are closed.