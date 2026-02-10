Oggi la Polizia di Stato ha commemorato Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile, proclamato dalla Chiesa “Servo di Dio” e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato migliaia di ebrei dal genocidio nazista.

A Brindisi, all’interno della Questura, si è svolta una sobria cerimonia alla presenza di don Claudio Macchitella, del Prefetto Guido Aprea e del Questore Aurelio Montaruli. Un momento di raccoglimento e memoria dedicato a un uomo che scelse di salvare vite umane, pagando quella scelta con la perdita della libertà e con la propria vita.

Il ricordo di Palatucci attraversa il tempo e continua a parlare al presente. La sua storia richiama il senso più alto del servizio allo Stato: la fedeltà alla legge che si coniuga con il rispetto profondo per la dignità della persona.

Un esempio che resta vivo e che continua a ispirare chi crede nei valori della legalità, della giustizia e della solidarietà.