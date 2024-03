Ieri, 18 marzo 2024, presso la Sala Bussola dell’Hotel Nettuno, ha preso il via un evento dedicato agli amanti del vino ed agli aspiranti esperti: il corso di primo livello di sommelier Ais (Associazione Italiana Sommelier).

La partecipazione è stata massiccia, con oltre 40 persone provenienti da diverse sfere professionali, tra cui ristoratori, imprenditori, medici, avvocati, commercialisti e ingegneri, tutti residenti nella città e nelle sue immediate vicinanze.

La cerimonia di apertura del corso è stata presieduta dal dottor Rocco Caliandro, delegato Ais Brindisi, il quale ha ringraziato pubblicamente il Cavaliere Antonio Giaimis, già Luogotenente dei Carabinieri, per il suo impegno e la sua determinazione nel promuovere l’istituzione del corso nella città portuale.

Il dottor Caliandro ha collaborato strettamente con il docente, il dottor Antonio Giovane, Consigliere Regionale Ais Puglia, per garantire il successo e la qualità del programma.

Il corso, della durata di due mesi, si compone di 15 lezioni teorico-pratiche, incentrate sulla conoscenza e la degustazione dei vini. Gli studenti avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze sulle diverse varietà di vino, imparando a distinguere le caratteristiche organolettiche, l’origine e le tecniche di produzione. Grazie alla guida esperta del dottor Caliandro e del dottor Giovane, ci si aspetta che i partecipanti acquisiscano una solida base di competenze nel mondo dell’enologia e del servizio del vino.

L’avvio di questo corso di sommelier Ais rappresenta un ulteriore passo in avanti per Brindisi, consolidando ulteriormente la sua reputazione come città del vino e offrendo nuove opportunità di crescita professionale e culturale per i suoi abitanti.