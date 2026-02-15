Il circo delle giustificazioni inscenato dal centrodestra e in particolare da FdI sfiora il ridicolo quando cerca goffamente di mascherare la paralisi amministrativa attaccando chi ha disegnato il futuro della città.

Il coordinatore cittadino di FdI Massimiliano Oggiano, prima defenestrato e poi sonoramente “sfiduciato” dai suoi anche sul centro dei minori non accompagnati che hanno scelto la strada della legittimità a quella della bieca propaganda, cerca di rimettersi al centro del dibattito con metodi che a Brindisi hanno fatto la peggiore storia.

La verità che la maggioranza di centrodestra tenta di nascondere è che l’unica aria respirabile nei corridoi municipali proviene dai progetti della passata amministrazione. La decenza imporrebbe un doveroso ringraziamento verso la visione programmatica del centrosinistra che oggi permette a una giunta in agonia di tagliare nastri non propri. Parliamo per esempio dei fondi intercettati e di quelli del Pnrr ottenuti in virtù della straordinaria competenza dei nostri assessori bravi a tradurre occasioni storiche in cantieri. I rappresentanti del centrodestra cittadino invece di litigare per un posto in giunta dovrebbero spiegare come completare la grande rivoluzione della mobilità urbana che abbiamo pianificato con il Pums e in parte già finanziato per cambiare e migliorare la viabilità cittadina.

Risulta imprescindibile ammettere che i finanziamenti per il rifacimento del waterfront, con lo Smart city Port, e i fondi per riqualificare la costa con il Cis portano la nostra firma inequivocabile e non il segno delle lotte interne del centrodestra.

Lo stesso discorso vale per la rigenerazione urbana e sportiva della Masseriola e il finanziamento epocale che potenzierà la presenza universitaria a Brindisi restituendo spazi alla crescita culturale giovanile con il progetto Pinqua centro.

Questi sono solo alcuni esempi del lavoro fatto dalla passata amministrazione comunale di centrosinistra che ha potuto contare su competenza, capacità e visione degli amministratori che hanno contribuito ad una stagione di sviluppo per Brindisi.

E la vecchia opposizione di centrodestra oggi tragicamente maggioranza di governo, non lo capì allora e non è ancora riuscita a comprenderne la portata.

È evidente che questo centrodestra sia del tutto incapace di produrre un’idea originale limitandosi a galleggiare con difficoltà sul lavoro dell’amministrazione passata. Questa arroganza politica insulta una comunità che scorge benissimo la differenza tra chi ha costruito le fondamenta del domani e chi rischia di far crollare tutto per bieco poltronismo.

Francesco Cannalire, segretario cittadino PD e consigliere comunale Brindisi