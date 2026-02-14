L’Amministrazione comunale di Carovigno, guidata dal Sindaco Massimo Vittorio Lanzilotti, in qualità di Ente consorziato con l’Ambito Territoriale Sociale di Francavilla Fontana, rende noto l’avvio dell’intervento di manutenzione straordinaria e recupero funzionale dell’immobile sito in località Serranova, frazione del Comune di Carovigno (BR), destinato a diventare Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà.

L’immobile individuato, già sede dell’ex scuola dell’infanzia di Serranova, sarà oggetto di un articolato programma di ristrutturazione e adeguamento strutturale e impiantistico, finalizzato a garantirne la piena funzionalità e la conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, accessibilità ed efficientamento energetico. L’intervento consentirà di restituire alla comunità uno spazio pubblico riqualificato, rifunzionalizzato per finalità sociali di primaria importanza.

L’operazione rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 1/2022, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”.

L’intervento si inserisce in una strategia complessiva di rafforzamento delle infrastrutture sociali territoriali, con l’obiettivo di potenziare i servizi di presa in carico delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale. Il futuro Centro Servizi costituirà un presidio territoriale strategico per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale, offrendo servizi di accoglienza, orientamento, accompagnamento e supporto personalizzato.

La struttura opererà in stretta sinergia con i servizi sociali dell’Ambito, con gli enti del Terzo Settore e con la rete istituzionale locale, assicurando interventi integrati e multidisciplinari.

«Si tratta di un intervento di grande valore sociale e simbolico per il nostro territorio – dichiara il Sindaco di Carovigno, Massimo Vittorio Lanzilotti –. Recuperiamo un immobile pubblico, restituendolo alla collettività con una nuova funzione strategica. Grazie alle risorse del PNRR rafforziamo la rete dei servizi e investiamo concretamente nell’inclusione, offrendo risposte strutturate ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione».

Sulla stessa linea l’Assessore alle Politiche Sociali, Luigi Orlandini, che sottolinea:

«Il Centro Servizi rappresenterà un punto di riferimento stabile per le persone in condizioni di difficoltà. L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento e inclusione sociale. Questo progetto consolida il lavoro di rete tra Comune, Ambito territoriale e Terzo Settore, in una logica di presa in carico integrata e multidimensionale. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al Direttore del Consorzio, nella persona del dott. Gabriele Falco, al Presidente Giovanni Barletta, al componente del Consiglio di Amministrazione Elena Marrazzi e a tutta l’Assemblea consortile per aver creduto e sostenuto l’idea progettuale promossa dal Comune di Carovigno. La condivisione e il supporto istituzionale sono stati determinanti per trasformare una visione in un intervento concreto a beneficio della nostra comunità».

L’iniziativa testimonia l’impegno congiunto delle istituzioni coinvolte nel promuovere politiche inclusive e nel rafforzare la coesione sociale, attraverso investimenti mirati alla rigenerazione del patrimonio pubblico e alla qualificazione dei servizi destinati alle fasce più fragili della comunità. Con la riqualificazione dell’ex scuola dell’infanzia di Serranova, il territorio compie un passo significativo verso un modello di welfare di prossimità, capace di rispondere in maniera efficace e continuativa ai bisogni emergenti.