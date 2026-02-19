La presentazione del libro “Mussolini e il Fascismo, l’altra storia” prevista per il 19 febbraio 2026 a Palazzo Nervegna solleva urgenti dubbi politici e amministrativi.

La sala “Gino Strada” è stata concessa gratuitamente su richiesta dell’Associazione 10 Febbraio in quanto aderente al Patto per la Lettura del Comune di Brindisi. Tuttavia l’Associazione non figura tra gli organizzatori nel materiale informativo ed è assente qualsiasi riferimento obbligatorio al Patto e al marchio “Città che legge”.

Oltre alle lacune istituzionali la comunicazione dell’evento è risultata scarna e volutamente limitata contravvenendo allo spirito inclusivo e di aggregazione che il Patto per la Lettura dovrebbe promuovere.

Sotto il profilo valoriale ospitare questo volume in uno spazio comunale intitolato a Gino Strada rappresenta un’aperta frizione con i principi democratici e antifascisti della nostra comunità repubblicana. L’Amministrazione dovrebbe evitare ogni avallo istituzionale a operazioni di revisionismo delle pagine più drammatiche della nostra storia nazionale.

Per questo ho formalmente chiesto chiarimenti al Sindaco di Brindisi per sapere se la concessione sia avvenuta con piena consapevolezza e se non ritenga opportuno rivalutare l’intera procedura fino alla sua revoca.

Non è in discussione la libertà di presentare libri bensì il corretto utilizzo degli spazi pubblici, poiché tali luoghi appartengono alla comunità e devono essere gestiti con trasparenza, rigore amministrativo e nel pieno rispetto dei valori fondanti la nostra democrazia.

Francesco Cannalire, segretario cittadino PD e consigliere comunale Brindisi