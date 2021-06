Con delibera di Giunta dello scorso 8 giugno, l’Amministrazione comunale ha indetto un concorso per la creazione di un’opera pittorica temporanea sull’isola pedonale di piazza Vittorio Emanuele II a Mesagne. L’espressione artistica scelta per la realizzazione dell’originale elemento di decoro urbano è la Street Art, mentre il motivo ispiratore al quale i partecipanti dovranno fare riferimento è il pensiero del Sommo Poeta a 700 anni dalla sua morte. Tutti gli aspetti relativi al progetto sono stati condivisi dal Comune con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

“La poetica, gli scritti, la biografia di Dante Alighieri dovranno essere adattati in modo creativo al contesto urbano che li ospiterà, quindi alla storia culturale e architettonica di Mesagne”, ha spiegato il sindaco Antonio Matarrelli, commentando l’iniziativa e ricordando come il luogo individuato rappresenti un spazio identitario per i mesagnesi e di impatto per i visitatori che arrivano in città. Gli elaborati potranno essere resi con tecniche e materiali a discrezione degli artisti, “purché garantiscano durevolezza nel tempo, ecocompatibilità e facile manutenzione”, così come specificato nel bando. Al vincitore sarà riconosciuto un premio di 6mila euro comprensivo della progettazione, del rimborso spese per i materiali e dei costi di realizzazione dell’opera.

L’avviso completo e la domanda di partecipazione sono disponibili sul Sito istituzionale del Comune di Mesagne all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it. Ulteriori informazioni possono essere acquisite chiamando al numero 0831 732251 o inviando un’e-mail a: urbanistica@comune.mesagne.br.it.La documentazione richiesta dovrà essere consegnata a mano, per posta o tramite corriere, secondo le modalità previste, all’ufficio Protocollo del Comune di Mesagne entro il prossimo 21 giugno alle ore 12.