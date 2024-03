In una realtà che diviene sempre più tecnologica e digitale è fondamentale anche per gli anziani la conoscenza di quei meccanismi e procedure che consentono di accedere agevolmente alle piattaforme informatiche di utilità sociale.

Al fine di rendere comprensibile il linguaggio digitale per chi ha meno dimestichezza con gli strumenti più diffusi, la Confartigianato Bari-Brindisi, l’Anap Bari-Brindisi (Associazione dei pensionati di Confartigianato) e la Confconsumatori Puglia hanno congiuntamente programmato l’evento “PILLOLE DIGITALI”, dei mini – corsi informatici rivolti agli associati.

Gli argomenti trattati riguarderanno:

• 6 marzo 2024 L’identità digitale – SPID

• 13 marzo 2024 L’utilizzo dei social

• 20 marzo 2024 Le Frodi informatiche

Gli esperti illustreranno e chiariranno l’utilità nonché i maggiori pericoli a cui ci si espone con l’utilizzo di questi strumenti.

I pensionati di Brindisi che vorranno partecipare potranno presentarsi alle ore 10.00 presso la sede provinciale di Brindisi in Via Dalmazia n. 31 c al 2° piano.

Per le adesioni è possibile contattare il segretario territoriale Teodoro Piscopiello al 328.8519445.