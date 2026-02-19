Si è svolto in Municipio, a Francavilla Fontana, un incontro tra una rappresentanza della delegazione di Confcommercio e l’Assessore alle Attività Produttive e Bilancio Carmine Sportillo, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

Il Presidente della delegazione di Confcommercio Gianfranco Candita ha presentato i componenti del direttivo ed ha illustrato le linee-guida dell’azione che Confcommercio intende portare avanti a Francavilla Fontana, in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale.

L’Assessore Sportillo ha ringraziato Confcommercio per la disponibilità ed ha posto in risalto il ruolo che proprio le associazioni di catergoria possono svolgere per la crescita della comunità francavillese. Le parti hanno programmato nuovi momenti di confronto nelle prossime settimane.

All’incontro ha partecipato, per Confcommercio della provincia di Brindisi, il direttore Mimmo Consales.