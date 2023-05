Confcommercio Salute ha a cuore i problemi della sanità della provincia di Brindisi. Proprio per questo ha chiesto ed ottenuto un incontro con il commissario dell’Azienda Sanitaria di Brindisi, dott. Giovanni Gorgoni.

La delegazione di Confcommercio Salute, guidata dalla Presidente Mariella Iaia, era composta dal vice Presidente Ugo Calò e dalla Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi Federica Rosato. All’incontro era presente anche il Presidente dell’Ambito/4, dott. Antonio Calabrese.

Confcommercio Salute ha posto l’accento sulle numerose criticità che rendono urgenti interventi risolutivi da parte dei vertici dell’Asl, a cominciare dall’abbattimento delle liste di attesa. Si è discusso, inoltre, sui problemi che si vivono quotidianamente all’interno dell’ospedale Perrino e, in particolare, nel Pronto Soccorso per il quale si rendono indispensabili interventi immediati (realizzabili con i fondi PNRR anche attraverso altre strutture già in cantiere).

Confcommercio ha posto una lente di ingrandimento sull’attualissima questione della rete a sostegno dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico e sulla necessità di poter disporre di strumenti adeguati ancora non previsti dai regolamenti della Regione Puglia. Su tale argomento è emerso il condiviso apprezzamento per il lavoro svolto dal dott. Calabrese che ha un ruolo di coordinamento anche a livello regionale. Attenzioni puntate, poi, sulle problematiche collegate ai pazienti emodializzati ed alle associazioni e alle cooperative che se ne fanno carico.

La delegazione di Confcommercio Salute, infine, ha espresso apprezzamento per le tante eccellenze che esistono all’interno della sanità pubblica in provincia di Brindisi, a partire dal centro trapianti e dai reparti oncologici.

In conclusione, la Presidente Iaia ha assicurato al dott. Gorgoni la massima collaborazione da parte di Confcommercio salute e di tutte le strutture sanitarie private associate, con l’intento di migliorare nel suo complesso il servizio sanitario in provincia di Brindisi.