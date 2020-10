Confindustria Brindisi ha sottoscritto nello scorso mese di luglio un protocollo d’intesa con l’Università del Salento, con il quale si intende “porre in essere azioni comuni mirate al sostegno dei processi di ripresa e innovazione post-emergenza sanitaria per le Aziende del territorio, al fine di contrastare, per quanto possibile, gli effetti della recessione economica innescati dalla emergenza sanitaria”.

La collaborazione si svilupperà – senza alcun onere a carico delle aziende associate – prioritariamente nei seguenti ambiti: Digitalizzazione e Industria 4.0; Riorganizzazione e nuove strategie aziendali; Smart Working e Ricerca e Trasferimento della conoscenza.

Al fine di illustrare i contenuti dei servizi che saranno offerti, abbiamo organizzato un incontro operativo, che si terrà il prossimo 13 ottobre, alle ore 15.00, preso la nostra sede, con il seguente programma:

SALUTI

Dott. Gabriele Menotti Lippolis, Commissario Confindustria Brindisi.

INTERVENTI

Prof.ssa Valeria Stefanelli, professore in Economia degli Intermediari Finanziari, Delegato del Rettore ai Rapporti con le Imprese e le Partecipate di Ateneo;

Prof. Angelo Corallo, professore di ‘Business Integrated Management’ e ‘Gestione aziendale’;

Prof. Paolo Cucurachi, professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari;

Prof. Antonio Ficarella, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione.

In collegamento remoto:

Prof. Antonio Grieco, professore in Tecnologie e Sistemi di Lavorazione;

Prof. Luca Mainetti, professore di Ingegneria del Software;

Prof. Roberto Paiano, professore di Web Information System e Software Engineering.

I lavori saranno moderati dal Dott. Angelo Guarini, direttore Confindustria Brindisi.

QUESITI DA PARTE DEI PARTECIPANTI

N.B. Si evidenzia che l’incontro si terrà nel rispetto delle misure previste dalla disciplina in materia di emergenza epidemiologica COVID-19; conseguentemente sarà ammesso un numero limitato di partecipanti. E’ necessario, pertanto, comunicare preventivamente la partecipazione (roberta.denitto@confindustriabrindisi.it).