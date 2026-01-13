Il Consorzio ATS BR4 ha ufficialmente indetto una procedura di co-progettazione per la realizzazione del Servizio di Pronto Intervento Sociale nei Comuni dell’Ambito. L’iniziativa, rivolta agli Enti del Terzo Settore (ETS), si pone l’obiettivo di garantire interventi tempestivi e qualificati in situazioni di emergenza e urgenza sociale. Gli Enti interessati dovranno presentare la documentazione richiesta — composta da domanda di partecipazione, progetto tecnico e proposta di compartecipazione — entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2026. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo consorzio@pec.ambitomesagne.it, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico. È possibile richiedere chiarimenti contattando l’Ufficio di Piano del Consorzio entro il 19 gennaio 2026, sempre tramite PEC, specificando nell’oggetto: “QUESITO – Avviso di co-progettazione del Pronto Intervento Sociale”.

Il Consorzio ATS BR4 invita gli Enti del Terzo Settore a cogliere questa opportunità per contribuire alla costruzione di un sistema di intervento sociale innovativo e inclusivo, finalizzato al sostegno delle fasce più deboli delle comunità territoriali. Il servizio è rivolto a persone e nuclei familiari (italiani o stranieri, residenti e non) in condizioni di povertà estrema, abbandono o grave emarginazione.

Le azioni principali prevedono:

Numero Verde dedicato: attivo negli orari di chiusura dei servizi territoriali;

Équipe specialistica: operativa h24, 7 giorni su 7 (turni diurni, notturni, feriali e festivi);

Prevenzione e analisi: mappatura della vulnerabilità sociale e raccolta dati sui bisogni del territorio;

Rete territoriale: attivazione di protocolli con Forze dell’Ordine, servizi sanitari e privato sociale.

L’avviso completo e i relativi allegati sono consultabili presso la sede del Consorzio ATS BR4 in via Santacesaria n. 7 a Mesagne (tel. 0831.779207) e sul sito istituzionale: www.ambitomesagne.it.