Attivata l’Equipe Multidisciplinare Integrata – EMI per la prevenzione e gestione dei casi di abuso e maltrattamento minorile nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Mesagne.

Il Consorzio ATSBR4 recepisce le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età” e dà seguito all’impegno espresso con delibera con cui viene formalmente costituita l’Equipe Multidisciplinare Integrata (EMI), un organismo strategico dedicato alla presa in carico e agli interventi di prevenzione e contrasto del maltrattamento e della violenza.

«Un segnale di attenzione attraverso cui si intende garantire un ulteriore strumento di protezione per bambini e ragazzi vittime di maltrattamento», così lo definisce il presidente del Consorzio Antonio Calabrese. Il team di lavoro, istituito in ciascun Ambito Sociale Territoriale conformemente al modello regionale di riferimento, si configura come una struttura in cui istituzioni, centri antiviolenza e associazioni operano in stretta sinergia.

L’EMI, d’intesa e in collaborazione con il servizio ASL competente, si compone di operatori dei Servizi Sociali Comunali e dei Servizi Sanitari (Consultori Familiari), uniti per la tutela dei minori e il supporto all’Autorità Giudiziaria. L’intervento dell’equipe potrà essere richiesto al Consorzio dai Servizi Sociali dei Comuni e/o dall’Autorità Giudiziaria. Con funzione di prevenzione primaria, di sensibilizzazione e formazione, le azioni includono l’accoglienza delle segnalazioni e l’analisi del rischio per l’attivazione tempestiva di interventi di protezione e tutela dei minori. E ancora, la segnalazione/denuncia alle Autorità competenti, con contestuale adozione delle misure di protezione per il minore e per la madre vittima di violenza. La presa in carico potrà avvalersi di centri specialistici per la cura del trauma, di approfondimenti diagnostici e della progettazione di interventi psicoterapeutici anche per gli uomini maltrattanti. La madre vittima di violenza sarà presa in carico dal Centro Antiviolenza e nei casi complessi in cui la violenza domestica si interseca con patologie psichiatriche, dipendenze o disabilità della donna, l’EMI opererà in stretta collaborazione con i servizi sanitari e sociosanitari della ASL.

L’equipe è composta da assistenti sociali, uno psicologo e un’educatrice. A supporto delle attività, potrà essere richiesto l’intervento di una mediatrice familiare e di un mediatrice interculturale.