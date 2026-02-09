Nel secondo impegno di questa Pool Promozione la Olio Pantaleo Fasano cede il passo alla corazzata C.B.L. Costa Volpino che trascinata da una straripante Aurora Pistolesi, MVP del match con i suoi 21 punti messi a referto, porta meritatamente il match a casa. Nonostante orfana di Piia Korhonen, fermata in settimana da un virus influenzale e sostituita dall’esperta Adelaide Soleti la Olio Pantaleo solo nel terzo game ha provato a rendere la vita difficile alle quotate bergamasche.

La partenza è completamente a vantaggio delle ospiti che dopo pochi minuti sono già in fuga grazie alle perfette incursioni dell’opposto Lena Grosse Scharmann, nonostante un altissima percentuale di errori in battuta. Le fasanesi provano a rientrare in gara ma il set finisce 19-25. Nella ripresa la tanto attesa risposta delle locali non arriva e cosi le bergamasche riprendono il largo grazie anche ad una travolgente Aurora Pistolesi che sale in cattedra dominando la gara a suo piacimento. 14-25 è il risultato finale del secondo game che conferma la grande serata di Francesca Dell’Orto e compagne e la poca vena delle fasanesi incapaci di reagire alle giocate ospiti. Nel gruppo gialloblù coach Paolo Totero prova a suonare la carica e così nel terzo set la musica cambia. Le locali cominciano a martellare la difesa lombarda che sorpresa dalle reazione delle padrone di casa cedono terreno. Ottime le giocate di Candela Salinas, Federica Piacentini, Laura Franceschini e Adelaide Soleti che ben servite da capitan Margherita Muzi riescono a scavare un solco importante nel punteggio provvisorio facendo ben sperare in una riapertura del match. Coach Luciano Cominetti cerca di rimettere ordine nel suo organico inserendo Flavia Ortiz al posto di Linda Mangani. il Costa Volpino cambia marcia e con molta pazienza riesce ad equilibrare il set andando ai vantaggi. La Olio Pantaleo prova a trovare il guizzo vincente ma ancora una volta sono le ospiti a chiudere set e match con la solita Pistolesi, portando meritatamente a casa i 3 punti in palio.

“Mi aspettavo un pò di cattiveria in più nelle battute iniziali come abbiamo fatto poi nel terzo set. Dovevamo rischiare qualcosa in più con il servizio per mettere in difficoltà la loro ricezione atta a smontare i loro attacchi con palla veloce. Purtroppo però non ce stato verso e a spingere col servizio sono state proprio loro mettendo palla a terra. Se hanno vinto il loro girone e oggi sono in finale di Coppa Italia un motivo ci sarà e stasera bisogna complimentarsi con questa squadra per come hanno condotto la gara portando meritatamente a casa la vittoria finale. A noi ci resta l’ottima reazione nel terzo set che dimostra che non abbiamo mollato. Purtroppo non abbiamo capitalizzato il buon vantaggio accumulato durante il set e grazie a qualche errore di troppo, alla loro difesa e a qualche pallonetto spinto che loro hanno nel loro modo di giocare abbiamo ceduto il game. Va bene lo stesso e in settimana si torna a lavorare per la prossima partita”. Coach Paolo Totero.

Olio Pantaleo Volley Fasano – C.B.L. Costa Volpino 0-3

(19-25 14-25 24-26)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 7, Muzi, Salinas 9, Piacentini 9, Soleti 8, Provaroni 5, Vittorio (L), Pixner, Negro, Korhonen, Del Freo, Vinciguerra, Gazzerro (L). All. Totero.

C.B.L. Costa Volpino: Pizzolato 4, Grosse Scharmann 13, Mangani 7, Brandi 11, Dell’orto 2, Pistolesi 21, Gamba (L), Martinez Ortiz 4, Dell’amico, Fumagalli, Buffo, Busetti (L), Favaretto, Giani. All. Cominetti.Risultati Pool Promozione 2° giornata:

Nuvolì Altafratte Padova – SMI Roma Volley 2-3 (19-25, 25-20, 25-19, 19-25, 12-15); Futura Giovani Busto Arsizio – Gruppo Formula 3 Messina 3-1 (25-8, 25-21, 23-25, 25-20); Olio Pantaleo Volley Fasano – C.B.L. Costa Volpino 0-3 (19-25, 14-25, 24-26); Narconon Volley Melendugno – Cda Volley Talmassons FVG; Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-20, 25-20, 27-29, 15-25, 7-15).

Classifica Pool Promozione 2° giornata:

Valsabbina Millenium Brescia 21, C.B.L. Costa Volpino 21, Cda Volley Talmassons Fvg 18, SMI Roma Volley 17, Nuvolì Altafratte Padova 15, Itas Trentino 14, Narconon Volley Melendugno 13, Olio Pantaleo Volley Fasano 12, Futura Giovani Busto Arsizio 11, Gruppo Formula 3 Messina 5. Giada Amatori