“Sono Gabriele Ostuni, un cittadino italo-britannico che attualmente vive nel sud dell’Italia (Brindisi) e insieme ad altri professionisti stiamo organizzando una raccolta fondi per aiutare la freelance palestinese Azhaar Amayreh, sua figlia e suo marito che ora sono intrappolati a sud di Gaza, a Rafah, temendo per le loro vite”.

Con queste parole è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe “Gli obiettivi di questa campagna si sono evoluti da quando è stata avviata – spiega Gabriele – e con le nuove conoscenze acquisite abbiamo aggiornato gli obiettivi: far ottenere ad Azhaar e alla sua famiglia i fondi per sopravvivere a Gaza; organizzare il trasferimento temporaneo in Egitto; ottenere supporto logistico, legale ed economico per il post-evacuazione, per assicurarsi che Azhaar e la sua famiglia abbiano un modo per rimettersi in piedi, in Giordania (dove Azhar ha alcuni parenti), Turchia (dove potrebbe ottenere uno status legale) o in un terzo paese”.

Sulla piattaforma si legge anche un messaggio della stessa freelance: “Mi chiamo Azhaar Amayreh e sono la figlia dell’eminente giornalista palestinese Sheikh Khalid Amayreh, scomparso serenamente a metà del 2023. Prima della guerra lavoravo come traduttrice di lingua inglese-araba, scrittrice di contenuti e consulente di marketing digitale / Influencer marketing […] Ora stiamo cercando di sopravvivere a una miseria e a una sofferenza indicibili, mentre cerco di fare del mio meglio per la mia giovane figlia”.

Gli organizzatori della campagna evidenziano: “Data la difficoltà non solo nel lasciare la Striscia di Gaza ma anche di reinventare un futuro, se vi fosse qualche azienda o organizzazione che sia in grado di aiutare Azhaar e la sua famiglia a trasferirsi in Italia (magari offrendo un visto di lavoro), vi preghiamo di contattarci in modo da potervi fornire il CV completo di Azhaar”.

In questo momento su GoFundMe sono tante le raccolte fondi per aiutare chi si trova a Gaza, molte le storie presenti su una pagina che contiene anche indicazioni pratiche su come raccogliere fondi per coloro che vorrebbero lasciare Gaza.

