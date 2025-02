La Polizia di Stato di Brindisi, all’esito delle immediate attività investigative poste in essere sinergicamente dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Mesagne, ha denunciato per il reato di danneggiamento a seguito di incendio un pregiudicato mesagnese di 39 anni, già sorvegliato speciale.

L’uomo, alle prime luci dell’alba del 21 febbraio avrebbe incendiato pneumatici posti davanti all’ingresso di una sala scommesse di Mesagne, annerendo la facciata dell’immobile.

All’individuazione del presunto responsabile si è giunti a seguito di una scrupolosa ricognizione degli impianti di video sorveglianza presenti nei pressi del locale. In particolare, è stata individuata dapprima nei pressi dell’esercizio commerciale un’autovettura compatibile a quella in uso al responsabile e, successivamente, nel corso di una perquisizione domiciliare, parte dell’abbigliamento utilizzato dall’autore del gesto.

L’uomo, una volta accompagnato in ufficio, alla presenza del suo legale di fiducia, per come disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi, è stato interrogato ed ha reso piena confessione ammettendo di aver commesso i fatti per futili motivi.

Brindisi, 22.02.2025

