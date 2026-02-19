In vista delle imminenti elezioni provinciali, si sono riuniti i Sindaci della coalizione delle forze civiche e politiche alla base della maggioranza uscente in seno al Consiglio Provinciale.

Partendo da una valutazione positiva sull’esperienza amministrativa che si sta concludendo, dal confronto è emersa la volontà di dare

continuità ad un percorso che ha visto l’Ente Provincia svolgere una fondamentale funzione di coordinamento e supporto ai comuni, tanto sul piano amministrativo quanto sul piano della programmazione e della equa gestione delle risorse in materie di cruciale importanza come l’edilizia scolastica e l’ampliamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza di importanti strade provinciali lungo tutto il territorio.

Forte è la volontà di utilizzare al meglio gli investimenti già programmati e incardinati nel bilancio e nel piano triennale delle opere pubbliche a partire dai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria a valere sul quinquennio 2025/2029 (complessivamente 9.300.000€), quelle derivanti dai bandi P.O.R per la bonifica di aree inquinate ed in particolare per gli interventi di caratterizzazione delle acque di falda nell’area “Autigno/Formica/Mascava” e della ex discarica ubicata a San Pancrazio Salentino.

In tema di pianificazione, sviluppo e gestione del patrimonio di fondamentale importanza è riprendere il processo di formazione del Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale e puntare sulla riqualificazione del sito della Cittadella della Ricerca, cosi come continuare ad affermare la funzione fondamentale dell’Ente sui tavoli istituzionali impegnati sui temi della conversione ecologica e della transizione energetica che impattano notevolmente sull’economia di Brindisi e dell’intera comunità Provinciale.

Dal confronto è inoltre emerso come garanzia di prosecuzione di questo percorso virtuoso possa essere la candidatura alla carica di Presidente della Provincia del Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, candidatura, questa, avanzata dal Partito Democratico e sostenuta unanimemente dai Sindaci che hanno partecipato all’incontro.

Questa proposta vuole essere un contributo rivolto a tutte le espressioni della maggioranza che dal 2014 amministra la Provincia, teso a ricostruire l’unità della coalizione con la quale, in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, si è conseguito lo straordinario risultato di eleggere nove dei dodici consiglieri provinciali eletti.

Ribadendo il pieno sostegno alla candidatura di Angelo Pomes, i sottoscritti Sindaci auspicano che nelle prossime possano unirsi a sostegno di questa proposta tutte le espressioni della maggioranza uscente per proseguire il buon lavoro fatto al governo della Provincia di Brindisi.

Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano

Edmondo Moscatelli, Sindaco di San Pancrazio Salentino

Maria Lucia Argentieri, Sindaca di San Pietro Vernotico

Elio Ciccarese, Sindaco di Torchiarolo

Massimo Lanzillotti, Sindaco di Carovigno

Marco Marra, Sindaco di Cellino San Marco

Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana

Mino Maiorano, Sindaco di Latiano

Giancarlo Miccoli, Sindaco di San Donaci

Lorenzo Perrini, Sindaco di Cisternino