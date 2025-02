Domenica 2 marzo alle 20.30 al Teatro Italia andrà in scena Recital, ovvero il meglio di Ale e Franz con alcuni momenti, gag e spezzoni degli spettacoli portati in giro per l’Italia negli ultimi anni.

Sul palco saliranno “vizi, virtù e manie degli italiani, dell’essere umano in generale, alle prese con alcune situazioni che saranno estremizzate.

L’intenzione è quella di dare alle persone un po’ di spensieratezza, lasciando quindi i riferimenti alla realtà che stiamo vivendo sulla soglia del teatro.

“Pensiamo a divertirci”.

Uno spettacolo da vivere e ridere insieme tra passato presente e futuro, comico, divertente che mette in luce le nostre qualità ma soprattutto i nostri difetti e le nostre contraddizioni. È come guardarsi allo specchio e chiedersi: “Ma chi è quello?”

Lo spettacolo, diretto da Alberto Ferrari, è il sesto appuntamento della stagione teatrale a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Puglia Culture.

Per maggiori informazioni 3514084173.

Comune di Francavilla Fontana