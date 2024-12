Tappa prenatalizia del tour di presentazione del disco “Secca d’acqua”, produzione discografica del cantautore Vincenzo Maggiore e del musicista Giancarlo Pagliara. L’album sarà presentato domenica 22 dicembre 2024 alle 19.30 nella suggestiva cornice del Tempio di San Giovanni al Sepolcro a Brindisi. L’evento rientra nel calendario stilato dall’Hospitale del Turista. Oltre ai due musicisti, sul palco anche il poeta e presidente dei Vogatori Remuri Francesco Romanelli.

Un album minimale, piano e voce, che accende i riflettori sulla “Brindisi che non c’è più” traendo ispirazione proprio dall’opera poetica di Franco Romanelli, uno degli ultimi maestri d’ascia della città. Come un breve e intenso “itinerario sonoro” a bordo di uno schiafarieddu condotto attraverso una vogata lenta, il lavoro prova a restituire parte di quell’immaginario romantico che era proprio dell’antico borgo: il Quartiere sciabiche.

Punta di diamante del disco è il brano realizzato attraverso il progetto “La città che non c’è” promosso da Eridano Cooperativa sociale di Brindisi e dal Laboratorio Urbano Movimenti, dedicato ad un gruppo di giovanissimi delle scuole della provincia attraverso l’apporto della docente di scuola primaria e cantautrice Paola Petrosillo, del musicista Giancarlo Pagliara, del Maestro d’ascia e presidente dei Vogatori Remuri Franco Romanelli e del cantautore Vincenzo Maggiore. Un’operazione culturale fortissima per valorizzare il legame dei più piccoli con la propria terra di appartenenza, per stimolare creatività e spirito relazionale, in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Cooperativa sociale Eridano.

All’interno dell’album spiccano preziosi interventi di musicisti del calibro di Giorgio Distante (tuba), Stefano Rielli (contrabbasso), Vito de Lorenzi (percussioni), Valerio Daniele (chitarre) e Isabella Benone (violino) che hanno impreziosito le canzoni che ne fanno parte. Tra queste compare anche una bonus track, la cover della storica canzone brindisina “Va cantu pi te”, scritta da Giovanni Guarino e Alfredo Vitale, reinterpretata con grande sensibilità dal duo.

Secca d’acqua è stato prodotto da Eridano Cooperativa Sociale, Vincenzo Maggiore, Giancarlo Pagliara. La produzione artistica è di Vincenzo Maggiore, Giancarlo Pagliara e Paola Petrosillo.

Il disco è stato registrato da Valerio Daniele @ Sudestudio, Guagnano (LE). Missato e masterizzato da Valerio Daniele @ Chora Studi Musicali, Calimera (LE). Il coro dei bambini è stato registrato da Valerio Daniele e Silvio Trisciuzzi @ Rotten Studio (Br). Le voci di Franco Romanelli sono state registrate da Marco Lovato @ Cag – Brindisi per i Giovani (Br).

Progetto grafico: Studio [Ph] Dario Rovere.

Foto: Mimmo Greco