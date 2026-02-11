Il Teatro Comunale Paolo Grassi di Cisternino apre la Stagione Teatrale comunale in accordo con Puglia Culture con un cartellone dove la scena diventa lente sul linguaggio, sui legami, sulla memoria.

Si comincia il 27 febbraio con “SPOS(s)ATI” di Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra, che smonta con ironia chirurgica l’epica della coppia e ne lascia in campo i gesti minimi, le frasi da convivenza, la sopravvivenza affettiva.

Il 13 marzo “Lucio incontra Lucio”, con Sebastiano Somma e l’Orchestra da Camera della Campania, mette a confronto due idee di canzone italiana, Battisti e Dalla, come percorsi di ricerca più che come nostalgia.

Il 28 marzo il Teatro delle Forche torna a Boccaccio con “Il riso e la peste”: il Decameron come tecnologia sociale, narrare per attraversare la crisi senza farsi definire dalla paura.

Il 7 aprile “Quanto basta”, scritto e diretto da Alessandro Piva con Lucia Zotti e Paolo Sassanelli, entra in un interno domestico dove abitudini e rimpianti diventano materia teatrale, con la precisione di un duello a bassa voce. Il 18 aprile arriva “The Barnard Loop” di DispensaBarzotti/Teatro Necessario Circo (regia Alessandra Ventrella, finalista Premio In-Box 2024/25): clown e magie nouvelle senza parole per raccontare l’insonnia come deriva dell’immaginazione.

Chiusura il 29 aprile con “FELLINIROTA” di e con M° Mario Margiotta, concerto-racconto che riapre l’officina dell’immaginario tra Federico Fellini e Nino Rota, tra musica, aneddoti e storia culturale.

Gli Abbonamenti saranno in vendita al Teatro Comunale a partire dal 13/02/2026 ogni venerdì, sabato, domenica dalle ore 17 alle 20 e il giorno dello spettacolo dalle 19.

BIGLIETTI

I biglietti disponibli al Teatro Comunale a partire dal 20/02/2026 ogni venerdì, sabato, domenica dalle ore 17 alle 20 e il giorno dello spettacolo dalle 19.

Dal 20/02/2026 biglietti anche on line sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Info: https://www.pugliaculture.it/comune/cisternino/