ECIPA Brindisi annuncia l’avvio dei corsi di formazione gratuiti finanziati nell’ambito del Programma GOL – Avviso 3/2023, un’iniziativa pensata per rafforzare le competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) rappresenta uno degli strumenti più importanti delle politiche attive per il lavoro e offre a chi è in difficoltà occupazionale la possibilità concreta di costruire nuove opportunità professionali.
A chi sono rivolti i corsi
I percorsi formativi sono destinati a:
disoccupati
inoccupati
lavoratori con basso reddito
tutti beneficiari del Programma GOL.
Per i disoccupati e gli inoccupati è prevista un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro per ogni ora di corso.
Per tutti i partecipanti è inoltre previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio.
I corsi attivi
Sede: Brindisi
Percorso 3:
Codice 451 – Addetto alla Ristorazione
Sede: Via Bruce Sabin 2 – Brindisi
Durata: 200 ore
Codice 453 – Addetto alla Segreteria
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata: 200 ore
Codice 507 – Assistente Familiare
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata: 200 ore
Codice 1019 – Social Media Marketing
Sede (teoria): Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata: 200 ore
Percorso 2:
Codice 564 Collaborazione alle attività di Assistenza Socio Sanitaria all’Utente
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata 70 ore
Codice 584 Contabilità di Base
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata 70 ore
Codice 844 Marketing Mix
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata 70 ore
Come partecipare
Recarsi presso il Centro per l’Impiego della propria zona.
Richiedere l’iscrizione al Programma GOL.
Dopo la profilazione, comunicare il codice del corso ECIPA e richiedere l’iscrizione.
La scelta del corso è vincolata al profilo assegnato dal Centro per l’Impiego.
Contatti
Per informazioni e iscrizioni:
📞 ECIPA Brindisi – 392 9247092
Oppure rivolgiti al tuo Centro per l’Impiego di riferimento.
Investire oggi nelle competenze significa aprire nuove strade per il domani.
Con ECIPA Brindisi, il futuro è una possibilità concreta.