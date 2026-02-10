February 10, 2026
ECIPA Brindisi annuncia l’avvio dei corsi di formazione gratuiti finanziati nell’ambito del Programma GOL – Avviso 3/2023,  un’iniziativa pensata per rafforzare le competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

 

Il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) rappresenta uno degli strumenti più importanti delle politiche attive per il lavoro e offre a chi è in difficoltà occupazionale la possibilità concreta di costruire nuove opportunità professionali.

 

A chi sono rivolti i corsi

I percorsi formativi sono destinati a:

disoccupati

inoccupati

lavoratori con basso reddito

tutti beneficiari del Programma GOL.

Per i disoccupati e gli inoccupati è prevista un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro per ogni ora di corso.
Per tutti i partecipanti è inoltre previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

 

I corsi attivi

Sede: Brindisi

Percorso 3:
Codice 451 – Addetto alla Ristorazione
Sede: Via Bruce Sabin 2 – Brindisi
Durata: 200 ore

Codice 453 – Addetto alla Segreteria
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata: 200 ore

Codice 507 – Assistente Familiare
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata: 200 ore

Codice 1019 – Social Media Marketing
Sede (teoria): Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata: 200 ore

 

Percorso 2:
Codice 564 Collaborazione alle attività di Assistenza Socio Sanitaria all’Utente
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata 70 ore

Codice 584 Contabilità di Base
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata 70 ore

Codice 844 Marketing Mix
Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi
Durata 70 ore

 

Come partecipare

Recarsi presso il Centro per l’Impiego della propria zona.

Richiedere l’iscrizione al Programma GOL.

Dopo la profilazione, comunicare il codice del corso ECIPA e richiedere l’iscrizione.

La scelta del corso è vincolata al profilo assegnato dal Centro per l’Impiego.

 

Contatti

Per informazioni e iscrizioni:
📞 ECIPA Brindisi – 392 9247092
Oppure rivolgiti al tuo Centro per l’Impiego di riferimento.

 

Investire oggi nelle competenze significa aprire nuove strade per il domani.
Con ECIPA Brindisi, il futuro è una possibilità concreta.

