ECIPA Brindisi annuncia l’avvio dei corsi di formazione gratuiti finanziati nell’ambito del Programma GOL – Avviso 3/2023, un’iniziativa pensata per rafforzare le competenze professionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) rappresenta uno degli strumenti più importanti delle politiche attive per il lavoro e offre a chi è in difficoltà occupazionale la possibilità concreta di costruire nuove opportunità professionali.

A chi sono rivolti i corsi

I percorsi formativi sono destinati a:

disoccupati

inoccupati

lavoratori con basso reddito

tutti beneficiari del Programma GOL.

Per i disoccupati e gli inoccupati è prevista un’indennità di frequenza pari a 3,50 euro per ogni ora di corso.

Per tutti i partecipanti è inoltre previsto un rimborso forfettario delle spese di viaggio.

I corsi attivi

Sede: Brindisi

Percorso 3:

Codice 451 – Addetto alla Ristorazione

Sede: Via Bruce Sabin 2 – Brindisi

Durata: 200 ore

Codice 453 – Addetto alla Segreteria

Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi

Durata: 200 ore

Codice 507 – Assistente Familiare

Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi

Durata: 200 ore

Codice 1019 – Social Media Marketing

Sede (teoria): Viale Belgio 30 – Brindisi

Durata: 200 ore

Percorso 2:

Codice 564 Collaborazione alle attività di Assistenza Socio Sanitaria all’Utente

Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi

Durata 70 ore

Codice 584 Contabilità di Base

Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi

Durata 70 ore

Codice 844 Marketing Mix

Sede: Viale Belgio 30 – Brindisi

Durata 70 ore

Come partecipare

Recarsi presso il Centro per l’Impiego della propria zona.

Richiedere l’iscrizione al Programma GOL.

Dopo la profilazione, comunicare il codice del corso ECIPA e richiedere l’iscrizione.

La scelta del corso è vincolata al profilo assegnato dal Centro per l’Impiego.

Contatti

Per informazioni e iscrizioni:

📞 ECIPA Brindisi – 392 9247092

Oppure rivolgiti al tuo Centro per l’Impiego di riferimento.

Investire oggi nelle competenze significa aprire nuove strade per il domani.

Con ECIPA Brindisi, il futuro è una possibilità concreta.