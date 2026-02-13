Sicurezza degli studenti, ammodernamento delle strutture e una pianificazione che sfida la carenza cronica di risorse: la Provincia di Brindisi fa il punto sul tema dell’edilizia scolastica con l’obiettivo di fornire un aggiornamento complessivo sullo stato delle attività.

Attualmente risultano già finanziati e in corso di conclusione interventi a valere sul PNRR per un importo complessivo pari a circa 14,5 milioni di euro. Si tratta di opere che riguardano il miglioramento sismico, la riqualificazione strutturale e l’efficientamento di diversi istituti del territorio provinciale, con cantieri avviati o in fase avanzata di realizzazione.

A questi si aggiungono nuovi finanziamenti destinati all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici per un importo complessivo di circa 900 mila euro. Tali interventi dovranno essere appaltati entro il 30 aprile 2026 e rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di messa in sicurezza del patrimonio scolastico.

Parallelamente agli interventi già coperti da finanziamento, la Provincia ha trasmesso all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica progetti per un valore complessivo pari a 74,5 milioni di euro, in attesa di eventuale finanziamento. Tra questi rivestono particolare rilievo i 24 milioni di euro previsti per la realizzazione di una nuova scuola a Francavilla Fontana e i 27 milioni di euro per l’adeguamento dell’Istituto “Pertini” di Brindisi.

Sono inoltre state presentate candidature per la messa in sicurezza delle palestre scolastiche per un importo complessivo pari a 7,85 milioni di euro, per le quali si è in attesa di riscontro.

L’attività in corso si inserisce in un quadro finanziario complesso, caratterizzato negli ultimi anni da una progressiva contrazione delle risorse che rende ancora più rilevante la capacità di intercettare fondi straordinari.

Va inoltre considerato che la stagione dei finanziamenti legati al PNRR è destinata a concludersi. In assenza di nuove misure strutturali di pari portata, il mantenimento dello stesso livello di investimenti nel medio periodo potrà risultare più difficile, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento e adeguamento su larga scala.

Infine è attivo un calendario programmato di sopralluoghi tecnici in tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale, finalizzato a verificare lo stato di infissi, coperture, impianti e a programmare gli interventi di manutenzione.

“Gli sforzi degli uffici sono immani – ha affermato il Presidente F.F. della Provincia di Brindisi Giuseppe Ventrella – ed è per questo che mi sento di ringraziare l’intera struttura amministrativa e gli uffici tutti per la grande attenzione e l’immensa capacità nell’individuare soluzioni che hanno a cuore il benessere dei nostri ragazzi. Tutto questo con un unico obiettivo: rendere gli ambienti dell’apprendimento quanto più sicuri e confortevoli possibile”.