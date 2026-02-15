“Per le elezioni provinciali del 15 marzo è necessario avviare un percorso condiviso tra tutte le forze del fronte progressista, riconoscendo al civismo un ruolo centrale nella rappresentanza territoriali”. Così il consigliere regionale Tommaso Gioia, dopo numerosi confronti con i consiglieri comunali del Brindisino che lo hanno sostenuto in occasione della sua elezione al Consiglio regionale.

“I rappresentanti locali — afferma Gioia — hanno chiesto che le candidature, a partire dalla designazione del Presidente, nascano da un confronto partecipato e dall’ascolto concreto delle esigenze dei singoli comuni. Occorre costruire una sintesi che interpreti le istanze dell’intero territorio, evitando soluzioni preconfezionate o decisioni unilaterali.

“L’unità della coalizione – sottolinea Gioia-è imprescindibile. I consiglieri territoriali devono poter esprimere la loro voce: così si valorizza la partecipazione civica nella definizione delle strategie amministrative per i prossimi anni”.

“Da consigliere regionale — conclude Tommaso Gioia — mi impegnerò a sostenere l’ente Provincia, con particolare attenzione alla scuola e alla tutela dell’ambiente, garantendo un rapporto costante e responsabile tra istituzioni e territorio”.