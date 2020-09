C’è ancora emergenza sangue.

Arrivano dal SIMT di Brindisi richieste di sangue di tutti i gruppi, a causa della scarsità di emocomponenti sono stati anche rinviati gli interventi chirurgici. In una comunità civile, in una città che si è sempre contraddistinta per altruismo ed accoglienza, NON PUO’ MANCARE IL SANGUE, NON POSSONO MANCARE GLI EMOCOMPONENTI. PENSIAMO CHE OGNI PERSONA BISOGNOSA DI SANGUE POTREBBE ESSERE UN NOSTRO FRATELLO, FIGLIO, PARENTE O AMICO.

Inoltre, a partire da domani, 2 settembre, per tutti i donatori che preste-ranno il proprio consenso sarà previsto il test sierologico per la ricerca anticorpale anti Covid-19: un motivo in più, qualora ve ne fosse bisogno, per aiutare il prossimo!

PER DONARE OCCORRE ESSERE IN BUONA SALUTE (non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni con persone che hanno eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che sono risultate POSITIVE o IN DUBBIO), PESARE PIU’ DI 50 KG, NON AVER ASSUNTO FARMACI (ANTINFIAMMATORI NEGLI ULTIMI 5 GIORNI, ANTIBIOTICI ED ANTISTAMINICI NEGLI ULTIMI 15), NON AVER FATTO PIERCING E TATUAGGI NE’ AVER SUBITO INTERVENTI CHIRURGICI NEGLI ULTIMI 4 MESI, AVERE UNO STILE DI VITA CORRETTO.

PRIMA DI DONARE E’ CONSIGLIABILE FARE UNA COLAZIONE LEGGERA (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), ESCLUDENDO ALIMENTI CONTENENTI LATTE E SUOI DERIVATI.

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

PER ALTRE INFORMAZIONI E/O PER PRENOTARSI PER LE DONAZIONI SANGUE, RIVOLGERSI ALL’AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV, TELEFO-NANDO AL 3755282712 O ALLO 0831523232 O INVIANDO UNA E-MAIL A: brindisi.comunale@avis.it O UN MESSAGGIO PRIVATO ALLA PAGINA FA-CEBOOK: AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV.

UFFICIO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV