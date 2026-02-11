L’associazione Emotiva…mente Mesagne, che si occupa di epilessia, ha organizzato grazie alla Prof.ssa Fabiola Culazzo, collaboratrice della DS del Liceo Artistico Musicale Simone Durano, e alla Dirigente scolastica Dott.ssa Carmen Taurino, sempre attenta verso questa problematiche, un incontro di formazione sull’epilessia destinato ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte del Liceo artistico e musicale Simone Durano che si è svolto nell’aula magna dell’istituto. Il tutto rientra nell’ambito del progetto “La scuola non ha paura della crisi“ che l’associazione Emotiva…mente sta realizzando nelle scuole di ogni ordine e grado grazie anche al protocollo di intesa siglato tra l’associazione ed il CSV Brindisi Lecce oltre che con la ASL, vari ambiti e naturalmente vari specialisti neurologi epilettologi. I ragazzi coinvolti nell’incontro sono intervenuti con domande intelligenti e pertinenti a cui si sono state date tutte le delucidazioni possibili; i responsabili dell’associazione Emotiva…mente sono rimasti esterrefatti dalla vivacità e competenza dimostrata evidenziando sia l’impegno degli studenti che del corpo docente. Era evidente di come i ragazzi fossero stati preparati all’incontro dai propri docenti; i responsabili dell’associazione hanno saputo illustrare in una maniera chiara come intervenire in caso di crisi ma si è anche detto che questa malattia non è come le altre in quanto lascia dietro strascichi di stigma e discriminazioni. Si è anche affermato che solo attraverso la conoscenza si possono abbattere paure e pregiudizi che ostacolano una piena inclusione, poiché l’epilessia si può curare ma lo stigma no. Per far sì che quanto asserito diventi realtà, occorrono interventi sapienti in una stretta collaborazione tra rete scolastica, istituzioni, mezzi di informazione e associazionismo sul territorio. In particolare la scuola, agenzia formativo-educativa per eccellenza, deve preoccuparsi dell’ inclusione di tutti con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. I responsabili di Emotiva…mente Mesagne hanno affermato che i ragazzi, se sensibilizzati e informati adeguatamente, possono essere testimoni, dei piccoli ambasciatori che possono portare buone prassi per cercare di migliorare la conoscenza e sconfiggere l’ignoranza. I responsabili di Emotiva…mente hanno strappato la promessa che in futuro si possano realizzare forme di collaborazione tra Emotiva…mente e il Liceo Artistico Musicale con la attuazione di murales che parlino in modo chiaro di epilessia e magari organizzare una serata musicale dal titolo “Epilessia in musica”, perché sia l’arte che la musica parlano un linguaggio universale e aiutano a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori.