È convocato per domani pomeriggio, giovedì 12 febbraio, alle 15,30, nella sala “Gino Strada” di palazzo Granafei – Nervegna un momento di progettazione partecipativa per creare un nuovo luogo della cultura a Brindisi. Il tema dell’incontro è lo stesso del progetto da candidare: “Ex Convento San Domenico hub della cultura del mare” e intende affrontare la progettazione del primo piano di quel bene monumentale che, rifunzionalizzato, si presta ad essere hub di scambio multimodale di accesso al centro storico, nonché luogo di accoglienza di percorsi espositivi pensati per turisti e scolaresche e anche luogo di studio e ricerca al servizio della comunità universitaria. Insomma, l’ex Convento San Domenico un hub della cultura del mare in sintonia agli input emersi durante la candidatura della Città di Brindisi a Capitale del mare 2026.