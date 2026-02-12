Si è svolta questo pomeriggio, giovedì 12 febbraio, nella sala della Colonna di palazzo Granafei – Nervegna un momento di progettazione partecipativa per creare un nuovo luogo della cultura a Brindisi. Il tema dell’incontro – “Ex Convento San Domenico hub della cultura del mare” – è lo stesso del progetto da candidare ed ha affrontato la progettazione del primo piano di quel bene monumentale che, rifunzionalizzato, si presta ad essere hub di scambio multimodale di accesso al centro storico, nonché luogo di accoglienza di percorsi espositivi pensati per turisti e scolaresche e anche luogo di studio e ricerca al servizio della comunità universitaria.

In sintonia agli input emersi durante la candidatura della Città di Brindisi a Capitale del mare 2026, si è parlato dell’ex Convento San Domenico come un hub della cultura del mare presentandolo come universo ampio e trasversale che abbraccia l’arte marinaresca, le arti ispirate al mare e le scienze.

Durante l’incontro di progettazione partecipativa è stato considerato che l’Hub della Cultura del Mare si presta ad essere un punto di riferimento nazionale per la cultura del mare nelle sue molteplici sfaccettature, attraverso un’offerta culturale che si consta di due componenti: un patrimonio tangibile di libri, cartografie, oggetti, documentazione multimediale esplorabile e fruibile negli spazi dell’hub; una programmazione di attività culturali, formative, di aggregazione sociale che animeranno gli spazi dell’hub. Quanto al patrimonio tangibile si è detto che le acquisizioni che l’hub potrà effettuare, avverranno con fondi propri, tramite donazioni e scambi. Quanto alla programmazione di attività culturali, essa sarà da sviluppare in collaborazione con le realtà locali (scuole, università, istituti di ricerca, associazioni, ecc.) coinvolgendo il maggior numero possibile di interlocutori.