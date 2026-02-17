Come concordato nel corso di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Brindisi alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, nel fine settimana appena trascorso il Questore di Brindisi ha disposto dei servizi straordinari di controllo del territorio nei centri abitati di Fasano ed Ostuni oltre a rafforzare il dispositivo di vigilanza per le strade del capoluogo.

Le attività di prevenzione , che hanno visto l’impiego di donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportate dalla Polizia Stradale di Brindisi e dalle Unità Cinofile della Polizia di Frontiera di Brindisi e della Guardia di Finanza nonché e della Polizia Locale di Fasano, della ASL e dei Monopoli di Stato, hanno permesso di identificare e controllate complessivamente 823 persone, 281 veicoli, 6 Esercizi Pubblici tra cui 3 Sale Giochi, sono state contestate 5 violazioni alle norme del Codice della Strada e sono in corso approfondimenti circa eventuali altre violazioni di natura amministrativa negli altri esercizi pubblici controllati.

Inoltre, in un anfratto della Villa Comunale di Fasano è stato rinvenuto un involucro contenente 17 dosi di hashish per un peso di 20 gr. di sostanza stupefacente , il Commissariato PS di Ostuni ha proceduto ad una perquisizione domiciliare nel centro abitato della “città bianca”; la Polizia Stradale ha controllato 1 Autocarrozzeria, 1 Auto-Officina e 1 Autonoleggiatore.

Come già preannunciato dal Questore di Brindisi i servizi straordinari di controllo del territorio, iniziati nel capoluogo, si ripeteranno nelle prossime settimane in altri comuni della provincia.