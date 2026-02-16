Si informa la cittadinanza che sono in programma le elezioni di secondo livello per l’elezione del Presidente della Provincia e il rinnovo del Consiglio Provinciale di Brindisi: l’appuntamento è per DOMENICA 15 MARZO 2026 presso la sede della Provincia di Brindisi in Via A. De Leo 3.

🔹Il Seggio Elettorale, ubicato presso il salone di rappresentanza, sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

🔹Le operazioni di scrutinio dei voti saranno aperte al pubblico.

Sul sito https://elezioni.provincia.brindisi.it/ è possibile consultare la guida alle Elezioni Provinciali a cura dell’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi.

🔹Prossime scadenze:

22 E 23 FEBBRAIO➡️ Presentazione delle liste di candidati presso l’Ufficio Elettorale della Provincia. Orari: il 22 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il 23 febbraio dalle ore 8.00 alle 12.00.