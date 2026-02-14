Domenica 15 marzo Fasano ospiterà uno stage intensivo di recitazione cinematografica condotto da Michele Savoia, attore fasanese che sta riscontrando importanti successi a livello nazionale sul grande e piccolo schermo.

Lo stage si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 al Teatro Sociale e dalle 15:00 alle 19:00 a Palazzo Pezzolla, e sarà strutturato come una vera e propria masterclass professionale dedicata a chi desidera avvicinarsi o approfondire il lavoro dell’attore nel cinema.

Dopo gli studi teatrali e l’interpretazione di ruoli significativi nel teatro di prosa, nel musical e nel cinema, Michele Savoia ha raggiunto la grande popolarità nel 2020 interpretando Pongo nel film Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S, ruolo confermato nei successivi capitoli della saga prodotti da Warner Bros. Entertainment Italia e Colorado Film. Nel 2023 è Carlo Chiti nel film Ferrari diretto da Michael Mann, al fianco di Adam Driver, Penélope Cruz e Patrick Dempsey. È inoltre presente nella serie di Rai 1 Il clandestino con Edoardo Leo e nella terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

La masterclass avrà durata di 8 ore e sarà articolata in due blocchi tematici.

Nella prima parte, più teorica, verrà affrontato il “business of acting”: come trovare un’agenzia cinematografica, come riconoscere un’agenzia seria ed evitare truffe, le caratteristiche di un book professionale, la gestione dei self tape e le dinamiche burocratiche del settore audiovisivo.

La seconda parte sarà dedicata alla pratica: differenze tra recitazione teatrale e cinematografica, rapporto con la camera da presa, studio dei “volumi” attoriali, recitazione in camera ed esercizi specifici di training cinematografico.

In un momento storico in cui le piattaforme digitali ampliano le opportunità nel settore audiovisivo e la ricerca di nuovi interpreti è costante, lo stage rappresenta un’occasione concreta di formazione e confronto diretto con un professionista attivo tra cinema e televisione.

Un’intera giornata per comprendere non solo come si recita davanti alla macchina da presa, ma anche come si costruisce, con consapevolezza e professionalità, un percorso nel mondo del cinema.

Lo stage rientra nei progetti di formazione della programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2025/2026, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

Info e iscrizioni: 348 0027873| 334 1144911 – www.teatrosocialefasano.it‬

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà