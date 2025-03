Una scossa di terremoto di magnitudo 4.40 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) con epicentro in Basilicata, nella zona di Brindisi di Montagna e Vaglio Basilicata, a soli sei Km da Potenza.

La scossa si è verificata alle 10.01, precisamente alle coordinate 40.678°N, 15.855°E e ad una profondità di 12.0 km

Il sisma ha destato molto spavento: in tutto il territorio della Basilicata e della vicina Puglia, molti abitanti si sono riversati per strada e si sono verificate alcune scene di panico.

L’epicentro del sisma dista meno di 100 Km da Bari e 167 Km da Brindisi. Per questo motivo il terremoto è stato avvertito nitidamente ai piani alti degli edifici con lampadari altalenanti.

Il sisma è stato segnalato in buona parte dell’Italia meridionale, soprattutto in Molise, Abruzzo, Campania, Calabria e nel centro della Puglia.

Molte segnalazioni sono giunte sui social network ma, allo stato, non si segnala alcun danno in Italia.