Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023 è in programma la prima edizione del Forum Wine Festival, grande rassegna dedicata al mondo dell’enologia pugliese, organizzata dall’associazione Ads Wellness con il supporto del Comune di San Pancrazio Salentino, della Provincia di Brindisi, del Comune di Manduria, del Consorzio di tutela vini DOP Salice Salentino, del Consorzio di tutela vini DOC Brindisi, del Consorzio di tutela Primitivo di Manduria e della delegazione Puglia dell’associazione nazionale Le donne del vino; e in collaborazione con la delegazione di Brindisi-Lecce-Taranto dell’Associazione italiana sommelier, il Movimento Turismo del Vino Puglia, l’associazione Eventi Salentini.

L’appuntamento, a ingresso libero, è al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino, contenitore di grandi eventi, che si sviluppa su un’area di oltre 50mila metri quadri. Immerso tra ulivi e palmeti, nella terra dei Messapi, è diviso in diverse aree, da quella dedicata ai grandi concerti fino ai verdi giardini, dall’area ristoro a quella dedicata alle attività sportive.

Si tinge di bianco, rosso e rosato, e si ravviva di bollicine il Forum, per il Wine Festival che abbraccia l’intero territorio. Nel cuore del Salento, fra le province di Brindisi, Lecce e Taranto, nella terra di Negroamaro e Malvasia, Primitivo e Susumaniello, la rassegna è una “celebrazione” del mondo del vino, un settore che, come pochi altri, è veicolo di promozione del territorio e delle sue risorse.

Un settore in costante crescita, come hanno evidenziato i recenti grandi appuntamenti delle fiere di settore, nazionali e internazionali, e i relativi premi ai vini pugliesi e salentini. Un settore che, grazie al lavoro quotidiano di uomini e donne, abbraccia la storia, la cultura, il tessuto economico e anche sociale dei territori dove vigneti e cantine insistono.

Si parte quindi con tre giorni ricchi di eventi, emozioni sensoriali, musica e tantissime degustazioni delle circa 40 cantine che hanno aderito alla manifestazione. Si passeggia, calice alla mano, alla scoperta dei migliori prodotti delle aziende partecipanti. Un appuntamento pensato e dedicato ai wine lovers, sia i più esperti del settore, sia gli appassionati che vogliono avvicinarsi al mondo dell’enologia.

Venerdì 23 giugno si inizia alle 17 con l’incontro di inaugurazione e presentazione del festival, alla presenza sindaco del Comune di San Pancrazio Salentino, Edmondo Moscatelli; del Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli; del sindaco del Comune di Manduria, Gregorio Pecoraro; del Presidente del Consorzio di Tutela del Doc Salice, Damiano Reale; della Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli; del Presidente del Consorzio di Tutela DOC di Brindisi, Angelo Maci; del Presidente del Movimento Turismo Vino Puglia, Massimiliano Apollonio; del Presidente Assoenologi, Massimo Tripaldi; dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia.

Alle 18 è in programma il convegno “Vini di Puglia. Il marketing di domani è ora”, organizzato dal Movimento Turismo del Vino, moderato da Massimiliano Apollonio. Aprono e chiudono i lavori Alessandro Delli Noci e Donato Pentassuglia, rispettivamente assessore allo Sviluppo Economico, e assessore all’Agricoltura della Regione Puglia. Intervengono: Sebastiano De Corato, vicepresidente del Movimento Turismo del Vino; Vincenzo Russo, docente Neuromarketing Università IULM; Daniela Mastroberardino, presidente Nazionale Donne del Vino; Daniele Stangherlin, direttore commerciale di Amorim Cork Italia. Alle 20.30 si aprono i “tasting points” e gli stand enogastronomici.

Alle 20.30 parte la musica dal vivo, con le esibizioni finali del premio Jazz “Nicola Arigliano”, con Rita Scalera trio (Bari), Flaming fingers (Lecce), Antonio Macchia quartet (Brindisi), Carola con i Four Rails (Lecce), Ida Travel Jazz quintet (Taranto) e gli ospiti speciali Giampaolo Ascolese, batterista, percussionista e compositore, musicista che praticamente ha collaborato con tutti i più importanti jazzisti italiani, Carla Petrachi, pianista classica e jazz, cantante e musicista eclettica, e Paola Liaci, musicista e cantante jazz.

Gran chiusura alle 22 con il live di Tony Esposito e la Riccardo Monti band, con i ritmi tribali e i motivi tipici della musica partenopea che si mescolano, nelle melodie del musicista, cantautore e storico percussionista di Pino Daniele, a sonorità provenienti da diversi Paesi del mondo.

Sabato 24 gli eventi iniziano alle 18 con la presentazione del libro “Negroamaro. Una viticoltura di eccellenza tra due mari”, (Ed. Coop Espera) dettagliata disamina dalle origini del Negroamaro, curata da Giuseppe Baldassarre, medico, consigliere nazionale e coordinatore del comitato tecnico-scientifico dell’Ais (Associazione italiana sommelier), che con il volume, inaugura la collana dedicata a Severino Garofano, enologo irpino, salentino di adozione, scomparso nel 2018, al quale si deve la rinascita del Sud vitivinicolo e l’ascesa enologica del Negroamaro.

Alle 20.30 c’è la prima Masterclass, rivolta al grande pubblico, a cura di Alessandro Nigro Imperiale, già miglior Sommelier d’Italia ed eletto Miglior Sommelier anche dalla guida gastronomica francese “Gault&Millau”, per un riconoscimento mai andato in precedenza a un italiano.

Spazio agli show dal vivo dalle 21.30, con Mandrake, uno dei più influenti tiktoker che, con le vicende comiche della Famiglia Imbarazzi, tiene incollati allo schermo oltre due milioni di follower, ed Enzuccio, star del web, navigato artista pugliese che ha trasformato il tormentone “Despacito” in “Infradito”. Insieme a loro I Lesionati, la scatenata band di Party Zoo Salento, con la loro genuina e travolgente comicità fatta di attaccamento alle proprie radici, messe in primo piano con ironia e tanta leggerezza. La notte è giovane, e si va avanti fin dopo mezzanotte con dj set.

Domenica 25, ultimo giorno della kermesse, alle 20.30 è in programma la seconda masterclass a cura di Alessandro Nigro Imperiale, questa riservata esclusivamente agli operatori della ristorazione. Dalle 21 si balla, con Ciccio Riccio in tour e con lo spettacolo di Chiara Conte DancingViolinist, unica violinista e ballerina performer in Italia. La serata si chiude con le premiazioni del Palio della Civetta dei quattro rioni partecipanti e per la promozione della squadra di calcio Virtus San Pancrazio, e poi, ancora, con la musica dal vivo di tanti gruppi folcloristici salentini e dj set finale.

Ingresso libero

Info Forum Eventi: 329/7864340