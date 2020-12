L’emergenza sanitaria sta provocando un cambiamento profondo nelle abitudini di consumo delle persone con la conseguenza di un rapido mutamento nelle dinamiche di vendita dei prodotti.

La commercializzazione tramite il web ha consentito a molte aziende di reggere meglio di altre l’onda d’urto della crisi economica generata dalla pandemia.

In questo rinnovato scenario l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha deciso di sostenere le piccole imprese mettendo a disposizione un finanziamento per la realizzazione di piattaforme web utili per la vendita dei propri prodotti.

La misura, introdotta su iniziativa dell’Assessorato alle Attività Produttive, prevede un contributo sino a 500 euro per la creazione e l’avvio di piattaforme e-commerce.

“La pandemia ha evidenziato la necessità di ripensare le forme tradizionali di vendita dei prodotti – spiega l’Assessore alle Attività Produttive Domenico Magliola – l’introduzione degli e-commerce favorisce la tenuta delle microimprese anche in situazioni di forte stress economico. Abbiamo voluto incoraggiare questo salto tecnologico mettendo a disposizione fondi comunali, perché il sostegno alle imprese non si può tradurre solo in un ristoro, ma è necessario porre le condizioni per continuare a crescere nel nuovo scenario in cui siamo calati.”

Il testo integrale dell’Avviso Pubblico e le modalità di presentazione delle istanze sono disponibili sul sito internet istituzionale.

Comune di Francavilla Fontana