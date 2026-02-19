Il 21 febbraio l’Auditorium della scuola “S. Francesco” ospita un dibattito di altissimo profilo. Al centro, il saggio di Daniele Schito e la viva voce di chi ha sfidato la mafia al fianco di Borsellino.

Non capita spesso che i banchi di una scuola diventino l’osservatorio privilegiato sulla storia giudiziaria del nostro Paese. Sabato 21 febbraio , alle ore 10:00 , Francavilla Fontana si trasformerà in un presidio di memoria e diritto per la presentazione del libro di Daniele Schito , “Magistratura, Costituzione e Memoria” .

L’incontro, lungi dall’essere una semplice presentazione editoriale, si preannuncia come un momento di profonda riflessione civile grazie alla presenza di ospiti che la storia della lotta alla mafia l’hanno scritta in prima persona.

Piera Aiello: La testimonianza che squarcia il silenzio

Il nome di punta della mattinata è senza dubbio quello di Piera Aiello . La sua non è solo una presenza istituzionale, ma una testimonianza vivente. Testimone di giustizia che ha vissuto e lavorato fianco a fianco con Paolo Borsellino , la Aiello incarna il coraggio di chi ha scelto lo Stato contro la sopraffazione. Il suo intervento promette di restituire ai presenti non solo il ricordo umano del magistrato siciliano, ma anche il senso profondo della scelta di campo che la Costituzione

richiede a ogni cittadino.

L’esperienza del Procuratore Francesco Mandoi

Accanto alla forza della testimonianza, il rigore della legge. Il contributo tecnico-giuridico sarà affidato a Francesco Mandoi , già Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Mandoi porterà l’esperienza di una vita passata nelle “trincee” giudiziarie più delicate d’Italia, analizzando criticamente i temi proposti dal libro di Schito — come la separazione delle carriere — e spiegando come la magistratura debba restare l’argine invalicabile a difesa dei valori costituzionali.

Un dialogo tra generazioni e istituzioni

Il saggio di Daniele Schito funge da catalizzatore per un dialogo che vedrà coinvolti anche il Sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo , e la Dirigente Scolastica Anna Maria Nacci, a sottolineare come la legalità non sia un concetto astratto ma una pratica quotidiana che parte

dall’educazione dei più giovani.

Il dibattito, moderato dalla conduttrice Claudia Turba e arricchito dalla presenza dell’editore Armando Siciliano , mira a lasciare un segno indelebile nella comunità locale, ribadendo che la memoria di Borsellino e di chi ha lottato per la giustizia non è un reperto da museo, ma una bussola attiva per il futuro della nostra democrazia.

Dettagli dell’Evento

 Data: Sabato 21 Febbraio 2026

 Orario: ore 10:00

 Luogo: Auditorium Scuola Secondaria di I grado “S. Francesco”, Francavilla Fontana (BR)

 Ingresso: Libero e aperto alla cittadinanza

