Il prossimo 7 gennaio le studentesse e gli studenti faranno ritorno in classe con l’avvio delle lezioni in presenza.

L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana per consentire una ripartenza in piena sicurezza ha promosso, in collaborazione con la ASL di Brindisi, uno screening della popolazione studentesca e del personale scolastico tramite tamponi antigenici.

Al fine di reclutare personale medico o paramedico volontario per la somministrazione dei test è stato pubblicato un avviso pubblico che è consultabile sul sito internet istituzionale.

La ASL di Brindisi garantirà l’approvvigionamento dei kit e la formazione del personale sanitario volontario.

I luoghi e le date di svolgimento dello screening saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale.

“D’intesa con i Dirigenti Scolastici, che ringrazio per la preziosa collaborazione, abbiamo avviato un percorso per garantire la massima sicurezza per la ripartenza delle scuole – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – per fare ciò è necessaria la collaborazione di tutti. Per questa ragione invito il personale medico e paramedico a voler dedicare, su base volontaria, alcune ore del loro tempo libero per consentire ai nostri giovani concittadini e al personale scolastico di lavorare senza correre alcun pericolo. Sono certo che non mancherà la collaborazione da parte di chi in questi mesi ha operato per la nostra salute senza soste. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta il personale sanitario per tutto il lavoro svolto e per quello che inevitabilmente lo attenderà nei prossimi mesi.”

Francavilla Fontana