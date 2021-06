In occasione della giornata mondiale dell’ambiente (5 giugno) Legambiente ha deciso di spostare l’organizzazione di “Spiagge Pulite” a domenica 6 giugno nel Parco Saline Punta della Contessa, alle ore 10.

Da molti anni Legambiente si occupa della tutela e della valorizzazione di un parco che ha resistito nel corso degli anni a continue aggressioni umane, quali quelle prodotte dagli insediamenti industriali del petrolchimico e della centrale Brindisi sud, dalla discarica Micorosa, dallo smaltimento di rifiuti e dalla frattura profonda creata dall’asse attrezzato di trasporto del carbone.

In tali condizioni è straordinario il fatto che le aree SIC e ZPS abbiano avuto una grande capacità di rigenerazione testimoniata dalla biodiversità vegetale ed animale presente. Legambiente ha realizzato campi di volontariato, campagne di avvistamento incendi e, d’intesa con docenti e studenti di scuole medie superiori di Brindisi, una bozza di piano di rigenerazione che prevede la suddivisione in una zona A di riserva integrale, una zona B a riserva orientata, includendo le aree agricole, e una zona C dislocata oltre la strada litoranea e destinata ai servizi che include il centro visite ubicato nella storica Masseria Villanova.

Purtroppo, la Masseria Villanova, restaurata con ingenti fondi pubblici, è stata devastata dai vandali e il parco non ha una effettiva gestione. La Masseria avrebbe potuto essere il centro di quella proposta di programma sui parchi “Brindisi Natura” presentata da Legambiente e sostenuta da Federparchi anche attraverso l’incontro che il suo presidente nazionale ha avuto con il sindaco di Brindisi nell’ottobre 2019.

All’iniziativa parteciperanno l’assessore regionale all’Ambiente e urbanistica Maria Grazia Maraschio, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e l’assessore con delega ai parchi e aree verdi del Comune di Brindisi Oreste Pinto e la dottoressa Paola Pino D’Astore oltre a rappresentanti di associazioni quali Giovani Croce Rossa Italiana, Italia Nostra, Forum ambiente salute e sviluppo, No al carbone, ovviamente garantendo il rispetto delle disposizioni derivanti dalle norme contro la pandemia da Covid 19.

Si allega una sintesi della proposta di costituzione del Ente parco “Brindisi Natura” più volte inviata all’Amministrazione comunale e che sarà anche oggetto della discussione per l’iniziativa convocata dall’Amministrazione comunale il giorno 5 giugno 2021 presso il Parco Cillarese.

Legambiente Brindisi

Dr. Doretto Marinazzo

Il Presidente del circolo “Tonino Di Giulio”