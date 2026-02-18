Giovedì 19 febbraio e venerdì 20 febbraio il PalaPentassuglia di Brindisi sarà teatro della Final Four del campionato U17 Eccellenza, dove ci sarà in palio il titolo regionale e la qualificazione alle fasi nazionali per le prime tre squadre qualificate.

La Valtur Brindisi organizzerà l’evento dopo aver vinto il girone preliminare di qualificazione, con il record di diciotto vittorie su diciotto incontri. Un ruolino di marcia da imbattuta che ha visto protagonista la squadra biancoazzurra guidata da Gianluca Quarta avvalendosi della collaborazione degli assistenti Gigi Marra e Matteo Cairo, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi, del dirigente Augusto Perugino e del mental coaching dott Paolo De Marco.

Una manifestazione a cui sono invitati tutti gli appassionati di pallacanestro per godere di un clima di sana sportività e spettacolo all’interno del PalaPentassuglia!

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR:

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

Semifinale 1 ore 17:30 Olimpia Gioia-Fortitudo Francavilla

Semifinale 2 ore 20:00 Valtur Brindisi-Nuova Matteotti Corato

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

Finale 3°/4° posto ore 17:30 – in palio un posto per la fase nazionale

Finalissima ore 20:00 – in palio il titolo regionale

Ufficio Stampa Valtur Brindisi