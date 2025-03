Si è disputata domenica 09 Marzo 2025, presso gli impianti del Centro Ippico RED WATER di Casalini Cisternino, la Prima tappa dei Campionati Regionali 2025 di Cross Country e Country Derby della FITETREC-ANTE.

In queste particolari specialità equestri, di cui eleganza e adrenalina costituiscono un favoloso connubio, cavalli e cavalieri si impegnano, sia nel saltare ostacoli mobili all’interno di un campo ben definito, sia nel superare ostacoli naturali fissi, come tronchi, palizzate, siepi, laghetti posti su verdi e immensi campi.

A rendere la manifestazione impeccabile, oltre che piacevole, sono stati non solo i curati spazi e le belle strutture messe a disposizione dalla famiglia Ridolfi, ma anche la precisa e dettagliata organizzazione del competente comitato organizzatore, degli Ufficiali di Gara, della segreteria e dei tecnici, ognuno irreprensibile nel proprio operato, malgrado fossero scesi in campo ben 167 binomi, 50 nel Cross Country e 117 nel Country Derby, per lo più giovanissimi provenienti da diversi centri ippici della Puglia.

Di questi erano presenti ben 10 centri ippici, il C.I “TogetheR” di Corato, il C.I. “Red Water” di Cisternino, il C.I. “L&B/Acqua2O” di Mesagne, il C.I. “La Tumara di Otranto”, il C.I. “Le Camporelle” di Cavallino, C.I. “Fanò” di Scorrano, C.I. “Colovè” di Carpignano, ed il C.I. “Un cavallo per amico” di Cursi, Il Country Ranch di San Cataldo ed il “Ranch gli Ulivi” di Carovigno.

La bella giornata di sole, il piacevole scenario della valle d’Itria, complici, una grande partecipazione di pubblico, composto, non solo dagli addetti ai lavori, parenti e amici, ma anche da molti curiosi accorsi a vedere i piccoli cavalieri e le piccole amazzoni ha reso il tutto perfetto.

L’ Istruttrice Ridolfi Claudia titolare del centro afferma “riuscire a far gareggiare quasi 180 cavalieri in una sola giornata non è stato semplice, ma la collaborazione da parte di tutti ed il rispetto della tabella di marcia ha fatto sì che ogni cosa andasse per il verso giusto”.

“Ciò che ci contraddistingue in FITETREC non è solo la condivisione della passione per il cavallo, ma anche il forte legame di amicizia che ci unisce, che rende ogni gara una occasione in più per far festa tutti insieme, per ritrovarsi nel fantastico clima dello sport, fatto di sana condivisione, di collaborazione, di crescita, sempre e comunque nel pieno rispetto dei regolamenti federali e delle norme sulla sicurezza di cavalli e cavalieri” afferma uno degli Istruttori presenti Valerio Ostuni.

Per chi volesse partecipare, il prossimo appuntamento sarà ad Aprile in Terra d’ Otranto presso il Circolo Ippico “La Tumara”

Valerio Ostuni

Istruttore ASD L&B -ACQUA2O