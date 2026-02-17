A seguito del recente sequestro di ricci di mare effettuato presso un noto ristorante lungo il litorale compreso tra Torre Canne e Savelletri, nel Comune di Fasano, i militari della Guardia Costiera – Sezione di Polizia Marittima di Brindisi – coordinati dal Centro di Controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6° C.C.A.P.), hanno intensificato le attività ispettive nei confronti degli esercizi di ristorazione presenti nella medesima area.

Nel corso degli ulteriori controlli, i militari hanno proceduto al sequestro di circa mezzo quintale di prodotto ittico risultato privo della prescritta documentazione attestante la tracciabilità. Dagli accertamenti svolti, il prodotto sarebbe presumibilmente riconducibile ad attività di pesca di frodo.

L’intero quantitativo sequestrato, giudicato non conforme alla normativa vigente in materia di tracciabilità e sicurezza alimentare, sarà avviato a distruzione a spese della parte responsabile. Al titolare dell’attività è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo disposto dal Centro di Controllo di Area della Pesca della Direzione Marittima di Bari, volto a contrastare il fenomeno della pesca illegale e a verificare il rispetto delle norme che disciplinano la commercializzazione dei prodotti ittici.

I controlli della Guardia Costiera proseguiranno senza soluzione di continuità su tutto il territorio di competenza, con l’obiettivo di difendere l’ecosistema marino, garantire la sostenibilità delle risorse ittiche e tutelare la salute e i diritti dei consumatori.