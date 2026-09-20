Il Brindisi parte forte, passa in vantaggio, ma ancora una volta non riesce a conservare il risultato. Al “Franco Fanuzzi” la Turris rimonta e si impone per 2-1 nel big match del girone H di Serie D.

Una sconfitta che ripropone un copione ormai ricorrente in questo avvio di stagione. In tutte e quattro le partite disputate finora, infatti, il Brindisi è sempre riuscito a portarsi in vantaggio. Ma soltanto in una circostanza, nella gara casalinga vinta contro l’Andria, i biancazzurri sono riusciti a mantenere il risultato fino al triplice fischio. Nelle altre tre partite il vantaggio è stato puntualmente rimontato dagli avversari.

Nella seconda gara interna al Fanuzzi, la squadra di Roberto Taurino sblocca il risultato al 13′. L’azione si sviluppa sulla destra: Alboni arriva sul fondo e mette al centro un cross rasoterra preciso. Carretta, libero in area, deve soltanto depositare il pallone in rete per l’1-0.

Il Brindisi prova a sfruttare l’inerzia favorevole e al 27′ costruisce una buona ripartenza. Caputo guida il contropiede e serve Gori sulla sinistra; l’attaccante rientra sul destro e cerca la conclusione a giro, ma il pallone termina a lato.

Al 39′ arriva il pareggio della Turris. D’Agostino riceve al limite dell’area e calcia verso la porta: la conclusione sorprende Giardino, che non riesce a intervenire efficacemente. È l’1-1.

Il primo tempo si chiude così in equilibrio.

Nella ripresa, il Brindisi prova a riportarsi avanti. Al 49′ Elefante cerca la porta di testa, ma Gallo blocca senza particolari difficoltà. Al 54′ è Caputo a tentare la conclusione dalla distanza, con il pallone che termina sopra la traversa.

Al 68′ Taurino inserisce J. Sanchez al posto di Caputo. Poco dopo arriva una grande occasione per il Brindisi: al 73′ Barbero si ritrova completamente libero al centro dell’area, ma spreca una clamorosa opportunità davanti a Gallo.

La Turris risponde immediatamente. Al 74′ D’Agostino calcia dal limite e sfiora il palo, con una deviazione che vale un calcio d’angolo.

Un minuto dopo arriva il sorpasso. Al 75′ Bangal svetta in area e batte Giardino, firmando il gol del 2-1 per la formazione corallina.

Il Brindisi prova a reagire e al 79′ Taurino inserisce D’Antona al posto di Gori, ma la Turris riesce a difendere il vantaggio fino al termine.

Al triplice fischio del direttore di gara, al “Fanuzzi” sono arrivati fischi e contestazioni da parte del pubblico brindisino, deluso per una sconfitta maturata ancora una volta dopo il vantaggio iniziale.

La rimonta della Turris ha fatto aumentare il malcontento sugli spalti, con la squadra chiamata a fare i conti con una prestazione che ripropone il problema già emerso nelle precedenti gare: il Brindisi va in vantaggio, ma non riesce a difenderlo.

Dopo quattro partite, il dato è emblematico: i biancazzurri sono sempre passati in vantaggio, ma soltanto contro l’Andria hanno conservato il risultato fino alla fine. Nelle altre tre occasioni è arrivata la rimonta degli avversari.

Contro la Turris è arrivata così una nuova occasione sprecata e, al termine della gara, la delusione del pubblico si è trasformata in una contestazione.

Marcatori: 13′ Carretta (B), 39′ D’Agostino (T), 75′ Bangal (T).