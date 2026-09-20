Gran fermento nella comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi, al quartiere La Rosa di Brindisi, che ospiterà la Peregrinatio delle calzature in cuoio del poverello di Assisi, dal 28 settembre al 4 ottobre. Un avvenimento che Don Cosimo Schena, al timone della parrocchia, definisce un’occasione di preghiera, incontro e riflessione per la comunità e l’intera città. Un evento senza precedenti: è la prima volta in 800 anni che i venerati calzari lasciano il convento di Assisi. “Francesco non ha permesso che neanche le stimmate fermassero il suo cammino – dice Don Cosimo -. Il Santo ha camminato scalzo per quasi tutta la sua vita, indossando le calzature soltanto negli ultimi anni della sua vita, quando le ferite rendevano troppo doloroso il suo percorso sulle strade del Vangelo”.

Sui piedi di Francesco le stimmate avevano formato dei veri e propri “chiodi di carne”, che venivano coperti dal cuoio. La reliquia in arrivo a Brindisi esprime appieno i valori a cui il Padre Serafico aveva dedicato la sua vita: devoto a Madonna Povertà, le calzature sono fatte di cuoio povero e rammendato, umili come chi le indossò nell’ultimo tratto della sua vita terrena, spinto dalla necessità. L’evento arriva in occasione dell’VIII centenario del transito di Francesco, il Santo che non si lasciò fermare neanche dal dolore per farsi prossimo, non interrompendo mai il suo andare verso gli altri. Un evento che per Brindisi avrà il sapore del ritorno: tradizione vuole che San Francesco attraversò la città durante il suo ritorno dalla Terra Santa. A distanza di secoli saranno i suoi poveri calzari a ripercorrere quel cammino, sostando nel cuore del quartiere La Rosa.

I fedeli avranno a disposizione una settimana per venerare le calzature di Francesco, a partire da lunedì 28 settembre: alle 17.00 la solenne accoglienza della reliquia, alle 18.30 la Santa Messa celebrata da Mons. Satriano. Dal 29 settembre al 4 ottobre, i fedeli saranno accolti dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Da non perdere l’appuntamento con la preghiera quotidiana “Sui passi di Francesco” (alle 16.00); alle 20.00 momenti di convivialità tra concerti e musical. Il tre ottobre, alle 20.00, la Veglia del transito di San Francesco, il 4 ottobre le celebrazioni si concluderanno con la processione della reliquia per le vie del quartiere.

L’appello a fedeli, parrocchie, comunità religiose, scuole, associazioni, gruppi ecclesiali, realtà di volontariato, istituzioni e famiglie, è quello di diventare parte attiva di questo evento di fede, lasciando che il passaggio della reliquia possa generare un gesto concreto di fraternità e carità. “Vorremmo che in quei giorni la nostra chiesa diventasse una porta aperta sulla città – conclude Don Cosimo Schena: un luogo nel quale fermarsi, pregare, affidare una speranza, condividere una fatica e magari trovare il coraggio di riprendere il proprio cammino. Con questo spirito, chiediamo a ciascuno di voi di diffondere l’invito, coinvolgere le proprie comunità e realtà di riferimento e, dove possibile, organizzare una visita alla reliquia durante la settimana. Saremo lieti di accogliere gruppi, associazioni, scolaresche e comunità, offendo uno spazio di incontro e di preghiera. Le calzature di Francesco tornano a camminare tra noi. E forse la domanda più importante che possono consegnarci è proprio quella che accompagna questa Peregrinatio: verso chi, oggi, il Vangelo ci sta mandando?”.

La reliquia sarà esposta alla venerazione dei fedeli, dal 28 settembre al 4 ottobre, nei seguenti orari:

MATTINA 9.00 – 12.30

POMERIGGIO 17.00 – 20.00