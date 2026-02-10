Martedì 17 febbraio alle ore 21,30 il Castello di Carovigno apre le sue porte per una visita guidata notturna dedicata agli aspetti meno noti e più suggestivi del maniero. Un percorso che conduce i visitatori alla scoperta di storie, leggende e racconti poco conosciuti, offrendo una prospettiva diversa sul complesso storico.

La visita sarà condotta dal personale dell’Ets Le Colonne con la partecipazione di Maurizio Chionno e del gruppo di ghost hunters SIS – Spectral Investigation Squad.

La dimensione notturna favorisce l’ascolto di storie, aneddoti e testimonianze in cui si intrecciano ricostruzione storica e tradizione narrativa, creando un contesto di approfondimento e riflessione sul patrimonio culturale locale.

L’esperienza è pensata per un pubblico ampio e mira ad avvicinare anche i più giovani alla conoscenza della storia del territorio, utilizzando il racconto come strumento di coinvolgimento.

Un’occasione per conoscere il Castello di Carovigno da un punto di vista diverso, attraverso un percorso che unisce storia e narrazione.

Info e prenotazioni:

www.pastpuglia.it