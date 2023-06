È disponibile in libreria e negli store on-Line il nuovo libro di Manuela Norandini dal titolo “Il colore del tabacco”. Il romanzo è ambientato nella Puglia rurale degli anni 60. La tradizione, il rispetto, le sfumature emotive sono limpidi e reali come il percorso di vita di chi abita questa storia. Alessio, nonostante la grande passione per i fiori, è costretto a vivere la sua gioventù in seminario, per togliere alla famiglia una bocca da sfamare; chi può capirlo meglio della madre Maria, donna semplice ma dalla fine sensibilità, che, pur sognando una vita nel calore delle mura familiari, è costretta a lavorare allo stremo nelle piantagioni e nei seccatoi di tabacco? O di Carolina, che, in contrasto con la famiglia benestante, ha deciso di lavorare nei campi per acquisire la propria indipendenza?

Un viaggio nella natura di una terra generosa e talvolta spietata, vissuta attraverso gli occhi di una famiglia come tante, consapevole che la vera ricchezza risiede nei sogni, nelle passioni e nel desiderio di libertà.

Manuela Norandini è nata nel novembre 1986 a San Pietro Vernotico, paesino della provincia di Brindisi. Laureata in Lettere e filosofia presso l’Università di Bari, è autrice di romanzi e racconti.

Nel 2011 ha pubblicato L’eco del destino e nel 2014 Distanze impercettibili. Sempre dello stesso anno sono i racconti La casa degli spiriti, inserito nell’antologia Halloween all’Italiana, e Con gli occhi dell’anima.

Nel giugno 2015 è uscito Adelaide è morta sola, pubblicato da Leucotea Edizioni.

Con LuoghInteriori ha già pubblicato nel 2021 il romanzo Nel respiro dell’altro.

Il romanzo è acquistabile sul sito della casa editrice al seguente link: https://www.luoghinteriori.it/collane/collane/interlinea/il-colore-del-tabacco/