Il Comune di Oria compie un nuovo passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi attivando gli Smart POS PagoPA, strumenti che consentono ai cittadini di effettuare pagamenti in modo semplice, veloce e sicuro direttamente presso gli uffici comunali.

Grazie ai dispositivi installati, è possibile saldare lampade votive e altri servizi pubblici a domanda individuale utilizzando Bancomat, carte di credito e altri strumenti elettronici. Una soluzione che riduce i tempi di attesa agli sportelli, garantisce tracciabilità delle operazioni e assicura una gestione più efficiente dei flussi di pagamento.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione amministrativa, volto a semplificare il rapporto tra ente e cittadino attraverso strumenti concreti e immediatamente operativi.

«Con ASMEL possiamo contare su un supporto a 360 gradi a partire proprio da attività che possono sembrare ‘piccole’, ma che per un Comune come il nostro fanno davvero la differenza. Penso, ad esempio, al servizio POS che per noi è stata una vera rivoluzione, perché oggi i cittadini arrivano e possono pagare le lampade votive o altri servizi pubblici a domanda individuale con la semplicità di un POS. E parliamo di dispositivi che ASMEL fornisce gratuitamente» dichiara il Vicesindaco Michele Locorotondo.

Con l’attivazione degli Smart POS PagoPA, il Comune di Oria rafforza il proprio impegno verso una pubblica amministrazione più moderna, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane della comunità.