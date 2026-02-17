Il presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli, ha insediato questa mattina le sette Commissioni consiliari permanenti. Ognuna ha eletto al proprio interno un presidente, due vice presidenti, uno di maggioranza e uno di opposizione, e un consigliere segretario.

Questo adempimento consente all’Assemblea legislativa pugliese di entrare in piena attività, dando così il via alla XII legislatura.

“È stata una giornata positiva – ha detto il presidente Matarrelli – che si è svolta all’insegna del rispetto. Quel rispetto che ognuno di noi deve avere entrando in quest’Aula che rappresenta l’intera comunità pugliese. Ho notato con piacere lo spirito di collaborazione che anima i colleghi consiglieri di questa legislatura, una collaborazione che non significa annullare la propria consapevolezza politica, ma metterla a disposizione degli altri, affinché insieme emergano soluzioni ai problemi che i pugliesi incontrano. Per questo motivo sento di dover chiedere a tutti, ai presidenti delle Commissioni appena eletti, così come a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, di avere nella mente e nel cuore, in ogni momento della giornata, una sola cosa: il bene dei pugliesi.”

Subito dopo il presidente Matarrelli ha riunito i neo eletti presidenti delle Commissioni consiliari, per definire un calendario di massima per le riunioni degli organismi. Si riuniranno il mercoledì la VII, la I e la III Commissione, rispettivamente alle ore 10.00, 11.00 e 13.00, mentre il giovedì si riuniranno la II, la IV, la V e la VI Commissione. Il Martedì resta invece il giorno dedicato alle sedute dell’Assemblea. Già domani, alle 11.30, si riunirà la prima Commissione consiliare.