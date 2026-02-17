February 17, 2026
Feb 17, 2026

Il presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli, ha insediato questa mattina le sette Commissioni consiliari permanenti. Ognuna ha eletto al proprio interno un presidente, due vice presidenti, uno di maggioranza e uno di opposizione, e un consigliere segretario.

Questo adempimento consente all’Assemblea legislativa pugliese di entrare in piena attività, dando così il via alla XII legislatura.

“È stata una giornata positiva – ha detto il presidente Matarrelli – che si è svolta all’insegna del rispetto. Quel rispetto che ognuno di noi deve avere entrando in quest’Aula che rappresenta l’intera comunità pugliese. Ho notato con piacere lo spirito di collaborazione che anima i colleghi consiglieri di questa legislatura, una collaborazione che non significa annullare la propria consapevolezza politica, ma metterla a disposizione degli altri, affinché insieme emergano soluzioni ai problemi che i pugliesi incontrano. Per questo motivo sento di dover chiedere a tutti, ai presidenti delle Commissioni appena eletti, così come a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, di avere nella mente e nel cuore, in ogni momento della giornata, una sola cosa: il bene dei pugliesi.”

Subito dopo il presidente Matarrelli ha riunito i neo eletti presidenti delle Commissioni consiliari, per definire un calendario di massima per le riunioni degli organismi. Si riuniranno il mercoledì la VII, la I e la III Commissione, rispettivamente alle ore 10.00, 11.00 e 13.00, mentre il giovedì si riuniranno la II, la IV, la V e la VI Commissione. Il Martedì resta invece il giorno dedicato alle sedute dell’Assemblea. Già domani, alle 11.30, si riunirà la prima Commissione consiliare.

