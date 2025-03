“Il senso della vita tra logoterapia e cognitivismo esistenziale”, edito da Humanitas Edizioni, è un libro scritto dal prof. Aureliano Pacciolla che ha come obietto quello di dare un contributo alla psicologia clinica e alla ricerca, con un approccio umanistico-esistenziale, centrato sul senso della vita che Viktor Frankl ha ideato e applicato nella Logoterapia. La ricerca sarà presentata sabato 8 marzo alle ore 18,30 presso il teatro Shalom dei padri Carmelitani di Mesagne al civico 1 di piazza San Michele Arcangelo. Con l’Autore dialogheranno Maria Concetta Campana (Psicologa e Psicoterapeutica); Massimiliano Fiorentino (Assistente sociale); Franco Isolani (Storico). Modererà l’incontro il Prof. Cosimo Pagliara, teologo e Provinciale dei Padri Carmelitani.

L’Autore è il Prof. Aureliano Pacciolla (Psicologo, psicoterapeuta, docente di Psicologia della Personalità e di Picoterapia).

Nelle due pubblicazioni viene affrontato il tema dell’humanitas dell’uomo che appare nella sua tridimensionalità di corpo, anima e spirito. L’homo humanus tende a sviluppare tutte e tre le sue dimensioni. (V. Frankl). Ogni forma di vita ha un suo logos (senso e significato) ma solo l’essere umano ha la coscienza di esso. Chi è cosciente del proprio logos può migliorare la qualità della vita propria e degli altri. Chi è cosciente del perché della sua vita può crescere in modo più umano.

La coscienza del logos (senso e significato) dei propri problemi e dei propri sintomi può aiutare ad affrontare meglio gli eventi critici.

La psicoterapia centrata sul logos (senso-causale e significato valoriale), ossia la Logoterapia di V. Frankl, si propone di elevare sempre più la coscienza del significato della speranza. Questo principio è applicato ai sintomi dei pazienti poiché vivere e scoprire con un perché è una delle migliori predisposizioni al trattamento psicoterapico.

Nel primo volume, Logos e Coscienza Logoterapia e Cognitivismo Esistenziale: Principi, vengono affrontate le premesse e l’algoritmo della Logoterapia: differenza fra senso e significato in psicoterapia, Analisi Esistenziale, cognitivismo esistenziale, approccio umanistico esistenziale, autotrascendenza, strumenti diagnostici, prevenzione noogena, spiritualità inconsci, confronto fra Frankl e Freud.

Nel secondo volume, Logos e Coscienza Logoterapia e Cognitivismo Esistenziale: Applicazioni, sono esposte alcune applicazioni della psicoterapia centrata sul logos: il senso e il significato della suggestione (ipnosi) e della suggestionabilità indiretta con la comunicazione metaforica, il ruolo della coscienza nella colpa e nel perdono, il logos nella ideazione suicidaria e nella pre-morte, la reinterpretazione dell’autodirezionalità e i problemi di empatia, l’inquadramento culturale e il ragionamento morale.

