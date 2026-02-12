Piazza Santa Teresa simbolo dell’evento: il playground sul mare che ha ispirato il ritorno del Torneo dei Rioni

Il Torneo Under 13 “Brindisi Porta del Salento”, manifestazione sportiva di rilievo nazionale e internazionale patrocinata dal Comune di Brindisi e dal Comitato Provinciale CSI, sarà presentato per la prima volta alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, una delle principali vetrine dedicate alla promozione di eventi, territori e destinazioni.

Un debutto di grande valore simbolico che certifica la crescita del torneo, oggi riconosciuto non solo come competizione sportiva, ma come progetto sociale, educativo e internazionale, capace di raccontare Brindisi attraverso lo sport, i giovani e l’inclusione.

Giunta alla 12ª edizione, la manifestazione si svolgerà dal 21 al 26 giugno e coinvolgerà 16 squadre, di cui 5 provenienti dall’estero, per un totale di oltre 300 giovani atleti, accompagnati da allenatori, dirigenti e arbitri. Numeri che confermano il respiro internazionale dell’evento e la sua vocazione all’incontro tra ragazzi provenienti da Paesi, culture e lingue diverse.

Cuore simbolico e immagine iconica del torneo è Piazza Santa Teresa, location che la scorsa estate ha ospitato il suggestivo playground affacciato sul porto di Brindisi. Le immagini del campo da basket sul mare hanno fatto il giro dei social e del web, diventando un potente strumento di promozione dell’evento e della città. Proprio quell’esperienza ha rappresentato la scintilla che ha ispirato il ritorno del Torneo dei Rioni, che tornerà protagonista anche la prossima estate, confermando Piazza Santa Teresa come luogo centrale dello sport urbano e della partecipazione cittadina.

La presentazione alla BIT consentirà di valorizzare il torneo come modello di evento sportivo capace di coniugare qualità organizzativa, valore sociale e promozione territoriale, in cui il basket diventa linguaggio universale di inclusione, dialogo e crescita.

Organizzato dall’ASD Robur Brindisi, il Torneo “Brindisi Porta del Salento” si distingue da sempre per la sua forte vocazione sociale: non solo competizione, ma un’esperienza formativa che promuove valori quali rispetto, amicizia, integrazione e solidarietà, offrendo ai giovani atleti un contesto sano e educativo.

Il patrocinio del Comune di Brindisi e del Comitato Provinciale CSI rafforza il riconoscimento istituzionale di una manifestazione che negli anni è diventata punto di riferimento nel panorama del basket giovanile e importante strumento di marketing territoriale, con ricadute positive sul piano turistico, economico e sociale.

Attraverso la vetrina internazionale della BIT di Milano, Brindisi si presenterà come città accogliente, dinamica e aperta al mondo, confermando il proprio ruolo di porta del Salento e del Mediterraneo, grazie a un evento che unisce sport, giovani, inclusione e territorio.

Giada Amatori