Un percorso per imparare a bere meglio, con consapevolezza, qualità ed equilibrio. A marzo prende il via a Brindisi il “Corso di Cocktail Fatti Bene (anche a casa)”, promosso da Kairosfera nell’ambito dei suoi percorsi esperienziali.

Il corso si svolgerà in quattro sabati di marzo, dalle 10:00 alle 13:00, presso la Bartender Academy di Brindisi. Non è richiesta alcuna esperienza: l’obiettivo è fornire basi solide e strumenti pratici per realizzare cocktail ben fatti, anche a casa.

 

Struttura del percorso

Sabato 1
Le basi: strumenti, ghiaccio, bicchieri.

Sabato 2
I grandi classici: Americano, Gin Tonic, Old Fashioned, Manhattan, Long Island.

Sabato 3
I pestati: Mojito, Daiquiri, Moscow Mule, Margarita, Whisky Sour.

Sabato 4
Competizione finale con in palio una valigetta da barman professionale.

 

Cosa è incluso

Utilizzo di tutte le postazioni e attrezzature professionali

Distillati e materiali per le esercitazioni

Blocco appunti per ricette e note

Attestato di partecipazione

Premio finale per il vincitore

 

Costi e iscrizioni

Il corso è riservato ai soci Kairosfera al costo di 100 euro; per i non soci la quota è di 130 euro.
L’attivazione è prevista al raggiungimento di 10 partecipanti.

 

Per informazioni e adesioni: Susi – 377 4285101.

