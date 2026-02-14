Un percorso per imparare a bere meglio, con consapevolezza, qualità ed equilibrio. A marzo prende il via a Brindisi il “Corso di Cocktail Fatti Bene (anche a casa)”, promosso da Kairosfera nell’ambito dei suoi percorsi esperienziali.

Il corso si svolgerà in quattro sabati di marzo, dalle 10:00 alle 13:00, presso la Bartender Academy di Brindisi. Non è richiesta alcuna esperienza: l’obiettivo è fornire basi solide e strumenti pratici per realizzare cocktail ben fatti, anche a casa.

Struttura del percorso

Sabato 1

Le basi: strumenti, ghiaccio, bicchieri.

Sabato 2

I grandi classici: Americano, Gin Tonic, Old Fashioned, Manhattan, Long Island.

Sabato 3

I pestati: Mojito, Daiquiri, Moscow Mule, Margarita, Whisky Sour.

Sabato 4

Competizione finale con in palio una valigetta da barman professionale.

Cosa è incluso

Utilizzo di tutte le postazioni e attrezzature professionali

Distillati e materiali per le esercitazioni

Blocco appunti per ricette e note

Attestato di partecipazione

Premio finale per il vincitore

Costi e iscrizioni

Il corso è riservato ai soci Kairosfera al costo di 100 euro; per i non soci la quota è di 130 euro.

L’attivazione è prevista al raggiungimento di 10 partecipanti.

Per informazioni e adesioni: Susi – 377 4285101.