Un percorso per imparare a bere meglio, con consapevolezza, qualità ed equilibrio. A marzo prende il via a Brindisi il “Corso di Cocktail Fatti Bene (anche a casa)”, promosso da Kairosfera nell’ambito dei suoi percorsi esperienziali.
Il corso si svolgerà in quattro sabati di marzo, dalle 10:00 alle 13:00, presso la Bartender Academy di Brindisi. Non è richiesta alcuna esperienza: l’obiettivo è fornire basi solide e strumenti pratici per realizzare cocktail ben fatti, anche a casa.
Struttura del percorso
Sabato 1
Le basi: strumenti, ghiaccio, bicchieri.
Sabato 2
I grandi classici: Americano, Gin Tonic, Old Fashioned, Manhattan, Long Island.
Sabato 3
I pestati: Mojito, Daiquiri, Moscow Mule, Margarita, Whisky Sour.
Sabato 4
Competizione finale con in palio una valigetta da barman professionale.
Cosa è incluso
Utilizzo di tutte le postazioni e attrezzature professionali
Distillati e materiali per le esercitazioni
Blocco appunti per ricette e note
Attestato di partecipazione
Premio finale per il vincitore
Costi e iscrizioni
Il corso è riservato ai soci Kairosfera al costo di 100 euro; per i non soci la quota è di 130 euro.
L’attivazione è prevista al raggiungimento di 10 partecipanti.
Per informazioni e adesioni: Susi – 377 4285101.